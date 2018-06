Isco: “Tenemos que ponernos las pilas, no podemos seguir regalando goles”

Isco Alarcón se sumó a la autocrítica tras el empate de la selección española con Marruecos en el encuentro que cerró la fase de grupos del Grupo B del Mundial 2018. El malagueño, que fue elegido MVP del partido, aseguró que el combinado nacional tiene mucho que mejorar si quiere luchar por el campeonato.

“Otra vez hemos salido al campo poco dubitativos, no nos puede seguir pasando, a partir de ahora empiezan los partidos a vida o muerte. No podemos seguir regalando goles, tenemos que centrarnos. Nos está faltando lo que mejor sabemos hacer, que es controlar el partido y tener la pelota, que no sea de ida y vuelta. Tenemos que ponernos las pilas, que cualquier rival a partir de ahora nos manda a casa”, afirmó el malagueño, una vez más el destacado dentro de una selección en la que muchos jugadores no llegaron a su máximo nivel.

El partido parecía que iba a ser un paseo triunfal para España frente a una rival eliminada pero, como afirmó Isco, el jugar complicándose perdió a la selección. “Jugamos ante Marruecos que no se jugaba nada, tenemos que jugar más fácil, no cometer esos errores con la pelota, a balón parado tampoco nos pueden hacer gol. Ahora empieza lo duro aunque tampoco hay que volvernos locos porque hemos quedado primeros de grupo”

Isco se mostró a favor del VAR en el día en que España se benefició de su utilización con el gol de Aspas. “Para eso está, para que días como hoy no te quiten el punto que hemos ganado. Favorece a todo el mundo y daría mucho coraje irte a casa por una injusticia”.

“Esto es fútbol, han sido muy profesionales, han entrado fuerte como nosotros, así que no tenemos nada que decir en ese sentido”, afirmó Isco, en respuesta a la dureza con la que se empleó Marruecos en los 90 minutos de juego.

Ahora toca Rusia e Isco quiso ser prudente de cara a analizar el enfrentamiento con una de las selecciones que más han impresionado en lo que va de campeonato. “Sabemos que a partir de ahora va a ser muy difícil, Rusia ha hecho un torneo fantástico y vamos a tener que hacer las cosas muy bien”.