El ‘biscotto’ de Croacia para echar a Argentina del Mundial

Una derrota ante Islandia echa a Messi y cía del Mundial Su seleccionador anuncia al menos cinco cambios porque son primeros de grupo El precedente de la Eurocopa de 2004 es el más claro

Biscotto (galleta), dícese coloquialmente del amaño en el deporte para concordar con antelación el resultado de un partido, por ejemplo en el fútbol. Este Mundial no se va a escapar a este término cuando hay una grande selección como Argentina de por medio haciendo cuentas.

Croacia puede comprar al combinado albiceleste el billete de vuelta de Rusia si pierde ante Islandia y el entrenador de la arlequinada, Zlatko Dalic, no se escondió al respecto después de la propia victoria: “Habrá cambios en el once. No jugarán los que tengan tarjetas amarillas (Rakitic, Rebic, Mandzukic y Vrsaljko) para no tomar riesgos”.

Además de estos cuatro fijos en las dos jornadas anteriores, otro peso pesado como Brozovic ya será baja por ver cartulinas tanto ante Nigeria como frente a Argentina -los otros implicados en la ecuación. Por lo tanto cinco de los titulares en las victorias al menos no serán de inicio en el definitivo choque para todos los integrantes del grupo D.

“Jugaremos de forma correcta porque el rival también se juega cosas y no quiero hacer cálculos, aunque siempre vienen a la cabeza”, reconocio eso sí el seleccionador croata dejando caer que la eliminación de la albiceleste puede ser importante en el devenir final del Mundial.

Por último, Dalic quiso esconder el supuesto biscotto del que ahora le acusan y no se cumplió con Croacia de protagonista cuando en 2012 un empate a cuatro ante España dejaba fuera a Italia precisamente: “Me gustaría ser el primero en el grupo, pero tenemos que cuidar de nosotros mismos y contra Islandia habrá cambios en la alineación”.

Otro nórdico por excelencia

La definición de biscotto en esta acepción tiene su historia en 2004 cuando un empate entre Dinamarca y Suecia también en la Euro dejaba fuera a Italia curiosamente. El 2-2 que entonces ocurrió era el único resultado que clasificaba a ambas selecciones para la siguiente ronda, cosa que vuelve a ocurrir este martes en el Croacia-Islandia con Argentina como posible damnificado… y otro nórdico de beneficiado.