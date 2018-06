Irán – España: Diego Costa: “He tenido suerte en el gol, pero era muy importante ganar”

Diego Costa volvió a ser gran protagonista del segundo partido del Mundial para España. El delantero de origen brasileño anotó el gol de la victoria del combinado nacional frente a Irán y analizó el partido ante el micrófono de Mediaset, destacando las pérdidas de tiempo del rival de la selección en Kazan.

Costa comentó su gol, en el que tuvo fortuna después de una encomiable pelea para anotar de rebote. “La verdad que he tenido un poco de suerte, pero contento porque el partido estaba muy disputado y ellos estaban muy atrás. Era muy importante ganar hoy”.

El delantero del Atlético de Madrid criticó la constante pérdida de tiempo de los jugadores de Irán durante muchos minutos de juego. “Ellos estaban muy atrás y sabíamos que había que tener paciencia y tranquilidad, esperar el momento exacto para marcar. El otro día contra Portugal hicimos un partidazo y hoy jugábamos contra un equipo que defendía muy atrás. Ellos tardaron mucho en volver al juego, haciendo cosas que no deben, pero lo importante es dar la vuelta, ganar y seguir adelante”

“No, no. Estaba muy tranquilo porque hay tantas cámaras que no puedes hacer el tonto, pero yo tenía la tranquilidad de no haber hecho nada”, finalizó Costa sobre la acción en la que el portero simuló una agresión del ariete.