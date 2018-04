El Chelsea se entromete en el fichaje de Lewandowski

Robert Lewandowski podría salir del Bayern en verano. El delantero tiene tres años más de contrato, pero su agente, Pini Zahavi, lo está ofreciendo a los mejores clubes de Europa. Entre ellos estaría el Chelsea de Antonio Conte, según publica el Daily Star Sunday. Mientras buscan un entrenador para la próxima campaña, los ingleses no pierden de vista el mercado donde estarán presentes para buscar un delantero de nivel.

Sus opciones de entrar en Champions son escasas y la temporada ha sido un fracaso. Morata no ha rendido al nivel que se esperaba y su futuro está en el aire. El club londinense se plantea la posibilidad de reforzarse con un delantero top, que le de el salto de calidad que necesita para volver a pelear por la Premier y regresar a la Liga de Campeones.

En ese sentido surge la posibilidad de firmar al delantero del Bayern, que parece decidido a abandonar la entidad alemana al término de la presente campaña. Acorde con esta información el agente del futbolista estaría buscando un acuerdo con el Chelsea, lo que podría suponer la salida de Álvaro Morata del cuadro blue después de un año bastante pobre por su parte que podría costarle su presencia en el Mundial de Rusia.

Sin embargo, el Chelsea no es el único equipo de la Premier interesado. Liverpool y Manchester City también pujarán por el polaco en caso de que abandone Munich. Tanto Klopp como Guardiola ya le tuvieron a sus órdenes en Dortmund y Bayern y les encantaría volver a tenerlo en sus filas. Tampoco hay que descartar al Manchester United de Mourinho, ya que siempre que sale un jugador de gran nivel al mercado suelen entrar en la puja.

A pesar de todo, la información asegura que el Real Madrid es el gran favorito para firmar a Lewandowski. Bild dijo que al club blanco no le convencía su fichaje por edad y precio, pero su agente no le cierra la puerta y sitúan al cuadro de Concha Espina en la pole para firmar al futbolista de 29 años. Lo que está claro es que novias no le faltan al máximo goleador de la Bundesliga.