Morata, destino Turín

Como sucedió en el pasado verano, puede que Álvaro Morata vuelva a ser uno de los protagonistas de la próxima ventana de fichajes. Porque en el Chelsea se han dado cuenta que desean otro delantero de primer nivel Mundial y la Juventus quiere repescar al jugador que dejó un buen sabor de boca en Turín durante dos temporadas. Así que todo puede acabar con el ariete poniendo rumbo a la ciudad italiana.

De ello informó el pasado lunes el diario Mundo Deportivo, que informó que tanto Bepe Marotta, administrador delegado de la Juventus, como Massimiliano Allegri han puesto sus ojos en un Álvaro Morata que no ha cumplido con las expectativas generadas en la Premier League. La idea del equipo italiano es que ocupe el puesto dejado por Mario Mandzukic, que pondrá punto y final a su etapa en la Juventus dentro de unos meses.

Y además Paulo Dybala apoya la operación. Como informa este mismo medio, la estrella del equipo turinés ha pedido a sus presidente, Andrea Agnelli, que refuerce la plantilla para poder aspirar a ganar la Champions League y el nombre de Álvaro Morata encaja perfectamente en los planes del conjunto juventino. Así que si el argentino apoya este fichaje será más fácil que se cierre una operación que puede ascender hasta los 70 millones de euros.

Ha sido ofrecido al Real Madrid

El Chelsea quiere hacer caja con Álvaro Morata para fichar a un delantero de primer nivel mundial y por ello le está buscando equipo. Es más, según avanzó Eduardo Inda, director de OKDIARIO, en su visita semanal a ‘El Chiringuito de Jugones’, el delantero español ha sido ofrecido al Real Madrid pero en la entidad blanca han respondido al ofrecimiento con un “no” rotundo.

Los motivos son claros. Tanto en la cúpula de la entidad madridista como Zidane no olvidan que recomendaron a Álvaro Morata que no se fuera, pero él prefirió salir a otro club para tener los minutos que no tenía en el club de toda su vida. Para mala suerte del futbolista, que brilló en su último año en el Bernabéu, los minutos importantes que demandaba vestido de blanco tampoco los ha tenido en las filas del Chelsea, donde no fue titular en ninguno de los dos partidos de la eliminatoria de octavos contra el Barcelona.

Por ello, el Chelsea quiere recoger dinero e invertirlo en un futbolista indiscutible para Luis Enrique, que será el próximo entrenador del Chelsea. El que más le gusta al ex del Barcelona es Mauro Icardi, y en Stamford Bridge tienen claro que tendrán que hacer una oferta superior a los 100 millones. Esto podría desembocar en la llegada del argentino a Londres y la salida de Álvaro Morata con destino Turín.