La guerra entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez continúa. La ex pareja del futbolista y madre de su hijo Nyan ha vuelto a lanzar una nueva acusación contra el canario a través de sus redes. Ambos están viviendo una situación muy dolorosa con el pequeño ingresado en el hospital y la madre no lleva muy bien el ‘pasotismo’ que muestra en ocasiones el ex madridista.

Aurah revela que el pasado fin de semana pidió a Jesé que pasara la noche con Nyan y el jugador prefirió irse de fiesta a una conocida discoteca de Madrid. “Para todo el mundo @jeserodriguez10 ayer dijo a enfermería que tenía que coger un vuelo. Y esta noche, hasta hace una hora, Jesé estaba en @shokomadrid en el privado bebiendo, fumando y f******* en el baño”, escribió.

Además, la ex novia del jugador lanzó un avisó al Stoke City, equipo donde milita el canario que para más polémica se encuentra al borde del descenso en la Premier. “Para pasar la noche al lado de tu hijo no tienes tiempo @jeserodriguez10, pero para estar en el room de una discoteca con p**** bebiendo y fumando sí que tienes todo el tiempo del mundo. Eres un destruido y das mucha pena. Suma y sigue Jesé. A tu amigo decirle que la noche en Madrid es muy pequeña. @Stokecity #telocomunico #partidohoy“, continuó.

Pero la cosa no quedó aquí: “Me encantaría quitarle tus apellidos a Nyan. El no merece un ‘padre’ como tú. Eres el MAYOR ERROR DE MI VIDA. Y cada día lo siento más por mi hijo. Cualquier otro hombre hubiera sido mejor para él. @jeserodriguez10 #telocomunico”. “Tenía que decirlo… Pues es lo que siento de corazón”, añadió.

Aurah finalizó la acusación aludiendo a la falta de cariño que sufre el pequeño Nyan. “Que fuerte por más que lo pienso ayer te pedí que te quedaras con él por la noche @jeserodriguez10 y me contestas que no podías. Tú muy completo no eres ¿No? El alcohol te está quitando las tres únicas neuronas que tenías saltando en el coco vacío que tienes“, concluyó.