Jesé explota porque no le dejan ver a su hijo enfermo

La tensión entre Jesé Rodríguez y Aurah Ruiz parece que nunca va a llegar a su fin. La madre de su hijo Nyan, que está ingresado en el Hospital La Paz de Madrid, lleva varios meses denunciando públicamente a través de las redes sociales que el futbolista canario ‘pasa’ del bebé, que no se preocupa por él y que no le ayuda ni económicamente ni de ninguna otra manera.

“Sí, señoras y señores. Mientras yo me paso día y noche cuidando de mi bebé en un hospital reventada que ya no puedo más, el ‘padre’ de mi hijo está de días libres por Canarias. Un aplauso perro sin corazón”, decía recientemente Aurah Ruiz. Pues resulta que Jesé Rodríguez ha pasado a la acción y este viernes ha sido él el que ha decidido utilizar las redes sociales, en concreto Instagram, para denunciar que le ponen “mil impedimentos” para ver a su hijo pesa a que diariamente llama para interesarse por su estado de salud.

“Hoy he acudido a visitar a mi hijo y a hablar personalmente con su cirujano (cada día lo hago por teléfono) de su evolución. Y sólo me han permitido que pueda estar con él 15 minutos, impidiéndome estar más tiempo con él. No es que yo no quiera estar con mi hijo, es que me ponen mil impedimentos para ello”, asegura el jugador del Stoke City en su perfil de Instagram.

Conociendo la historia y a sus protagonistas, seguro que habrá más episodios en este culebrón. Aurah Ruiz no para de echar en cara a Jesé Rodríguez que ni visite a su bebé Nyan ni se preocupe por él, y estas palabras del canarios seguro que encienden todavía más a la ex concursante de Mujeres y Hombres y Viceversa, que es la que se está encargando de cuidar y acompañar al pequeño en el Hospital La Paz, según asegura ella.