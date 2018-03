Cientos de miles de egipcios votan como presidente… ¡a Salah!

Mohamed Salah se ha colado en la lista de favoritos para gobernar en Egipto. El jugador del Liverpool es todo un ídolo en su país y sus compatriotas no se conforman ni con su liderato en la clasificación de la Bota de Oro, ni con su papel de cara al Mundial de Rusia… ¡le quieren como presidente!

Según informa The Economist, en las elecciones se contabilizaron un millón de votos nulos, de los cuales cientos de miles estaban escritos con el nombre de Salah.

De hecho, con ese número de votos, el futbolista habría obtenido la segunda posición con un 5% superando a Moussa Mustafa Moussa, que obtuve el 3% del escrutinio. En total acudieron a las urnas 25 millones de egipcios y Salah sólo fue superado por el ganador Abdel-Fattah Al-Sisi (92%).

