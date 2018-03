Meunier confirma la marcha de Emery: “Muchas cosas van a cambiar en el PSG, como el entrenador”

Era un secreto a voces que Unai Emery no seguiría al frente del banquillo del Paris Saint Germain la próxima temporada. Una medida que ha sido confirmada por parte de Thomas Meunier, lateral del PSG.

El belga atendió a la prensa previo al encuentro entre su selección y Arabia Saudí y confirmó una noticia de la que se venía hablando desde hace mucho tiempo. “Muchas cosas van a cambiar el próximo verano, como el entrenador“, comentaba Meunier, quien dice estar esperando a cómo se producen los acontecimientos para tomar una decisión acerca de su futuro.

“No tengo 18 años, tengo 26. Puedo reafirmarme en el PSG y mostrar lo que puedo hacer. Puede que el año que viene tenga más minutos y deberé aprovecharlo. No tengo presión porque en el PSG he crecido”, añadió el belga, que este año no se ha ganado un puesto en el once titular y que tiene contrato con los parisinos hasta junio de 2020.

Unai Emery tiene las semanas contadas en el banquillo del Paris Saint Germain, después de que no consiguiera clasificar a su equipo para los cuartos de final de la Champions League ante el Real Madrid.

Son varios los nombres que suenan como candidatos a ocupar el banquillo en el Parque de los Príncipes la próxima temporada. Uno de los favoritos del jeque Nasser Al Khelaifi es precisamente Zinedine Zidane, entrenador que supuso la eliminación del conjunto galo en Europa. Tal y como reveló en El Chiringuito el director de OKDIARIO, Eduardo Inda, Al Khelaifi está dispuesto a ofrecerle un cheque en blanco a Zizou para que tome las riendas del PSG la próxima temporada.

Antonio Conte, que también saldrá el próximo verano del Chelsea, es otro de los posibles sustitutos de Emery al frente del PSG. Luis Enrique parece tener su futuro en Inglaterra el próximo año. Sin embargo, en Francia se comentaba estos días que el asturiano habría sido la petición de Neymar al jeque como entrenador del conjunto parisino la próxima temporada.

En Italia incluso apuntan a Diego Pablo Simeone como posible entrenador del PSG. Un fichaje que no sería el único, sino que podría ir acompañado del también argentino Paulo Dybala, unos rumores que saltaron a raíz de la conocida cena en Madrid durante las vacaciones del jugador de la Juventus.

El sustituto aún es una incógnita, lo que sí está claro es que Unai Emery cogerá las maletas y saldrá de París, algo que ha confirmado el propio jugador del PSG Thomas Meunier con sus últimas declaraciones.