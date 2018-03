Rufián: “Cuando gana España me pone contento y me gusta”

Gabriel Rufián es aficionado a la selección española. El portavoz adjunto de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso habló en Radio Marca, repasando varios de los temas de actualidad del fútbol, deporte del que es seguidor, y sorprendió declarando su alegría cuando España gana.

“Tengo muchos amigos y cuando gana España me pone contento y me gusta”, aseguró Rufián, que vuelve a sorprender con su afinidad por España cuando se trata de temas futbolísticos.

“Rompimos ganando el Espanyol al Madrid con el tópico que somos el filial del Madrid, eso es una absoluta falsedad. He conocido pericos que tienen afinidad al Madrid pero muchos más que tienen indiferencia. Yo no siento ni alegría ni pesar cuando gana o pierde el Madrid“, declaró sobre su afiliación al equipo perico.

A pesar de su procedencia, Rufián no siente afinidad por el Barcelona por encima del Real Madrid. “Entre Barça y Madrid me da igual. Por razones obvias tengo muchos amigos culés y se ponen muy contentos cuando gana el Barça. No soy anti nada, ni estoy a favor de nadie pero me gusta verlos contentos”.