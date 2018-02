El Real Madrid juega el miércoles el partido más importante de la temporada. Nadie en agosto, cuando los blancos doblegaban a United y Barça en las Supercopas, podía imaginar que la temporada podría irse al traste tres meses antes de terminar. Pero es lo que sucederá si caen eliminados a manos del PSG. Un jarro de agua fría que caería sobre todos y cada uno de los estamentos del club y que, seguramente, provocaría consecuencias nada positivas dentro de la entidad.

Los jugadores son conscientes de la situación. Saben que la Champions es su última bala, pero confían plenamente en sus posibilidades de alzar la tercera consecutiva. Entre las cuatro paredes del vestuario saben que deben ganar como sea a los franceses. El conjunto de Emery llega en un estado de forma espectacular, pero el campeón se crece en su competición. Por muy a la deriva que marchen, conocen sus opciones en una Liga de Campeones que se les da muy bien.

“Nos jugamos la vida” es algo que se repite una y otra vez por Valdebebas. Saben que el cruce es uno de los más difíciles que podía haberles tocado, pero aún así confían en sus opciones. Nunca hay que dar por muerto al Real Madrid, un equipo que, pese a no atravesar su mejor momento, es capaz de sacar su mejor versión. El cruce no es el mejor que podían tener, la visita de un serio aspirante a sucederles en el trono continental supone una motivación extra.

La última bala

El conjunto blanco hace mucho que dejó atrás sus complejos. Esta plantilla no está para nada acostumbrada a perder. No conocen el fracaso. Desde la temporada 2009-10 no se cae en octavos de final. De hecho, desde entonces los blancos siempre han alcanzado las semifinales. Conseguirlo de nuevo por octavo año consecutivo sería, cuanto menos, meritorio, y más habiendo superado a un rival como el PSG.

Los blancos no se descartan para hacerlo. Saben que con una plantilla semejante, las dos últimas temporadas lograron levantar la Orejona y este año se juegan todo a la máxima competición. Difícil papeleta, pero no imposible. Si hay alguien capaz de salvar la temporada gracias a la Champions, es el Real Madrid. Va en su ADN. Ya lo ha demostrado en más de una ocasión y lucharán por volver a repetirlo.