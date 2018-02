Morbo a la vista: ¿Luis Enrique contra el Barça?

El futuro de Antonio Conte parece alejado del Chelsea. El técnico italiano continúa con su pulso contra la directiva blue debido a las últimas actuaciones en el mercado de fichajes y desde la cúpula del club ya manejan alternativas para el banquillo que podrían convertirse en una realidad si el rumbo del equipo no cambia de forma inmediata. Entre los candidatos a reemplazar a Conte destaca Luis Enrique, uno de los deseos de Abramovich y que actualmente se encuentra sin equipo, por lo que podría incluso hacerse cargo del equipo en caso de destitución del actual técnico antes del final de la presente campaña.

Con la eliminatoria de octavos de final de Champions League frente al Barcelona en el horizonte, el momento de forma del Chelsea no es ni mucho menos el deseado, tampoco en el plano extradeportivo. La situación parece haber llegado al límite con continuas discrepancias entre técnico y directiva, algo que hace que no se descarte una decisión repentina que incida en la destitución de Antonio Conte. Esto dejaría a los vigentes campeones de la Premier League sin entrenador, y Abramovich se vería obligado a cerrar un sustituto de emergencia, donde volvería a aparecer el nombre de Luis Enrique, ex técnico culé.

La última derrota del Chelsea en Premier League podría precipitar los acontecimientos y acabar con Conte fuera del conjunto londinense. El Bournemouth conquistó Stanford Bridge con un doloroso 0-3 que provocó la reacción del público blue, enfadado con la imagen mostrada por su equipo. El técnico italiano, en lugar de hacer autocrítica, cargó contra la directiva, centrándose en la marcha a última hora de Batshuayi al Borussia Dortmund.

Sin relación con la directiva

La relación entre el técnico italiano y la directiva del Chelsea es prácticamente nula. Según apuntan varios medios, Carlo Cudicini, ex portero de la entidad, estaría haciendo de intermediario entre el cuerpo técnico y la directora general del club, Marina Granovskaia, algo que colocaría a Conte, más pronto que tarde, en la casilla de salida. La situación del equipo en Premier, sin opciones de conquistar el título y en cuarta posición, tampoco ayuda a la hora de confiar en el italiano para continuar comandando el proyecto.