Espanyol vs Sevilla: Alineaciones, horario y canal de televisión

A Cornellá llega con auténticas urgencias el Sevilla de Montella, que no gana desde hace semanas. El Espanyol ha encontrado solidez en las últimas fechas a base de triunfos ajustados y empates. Partido exigente en Cataluña.

Posible alineación del Espanyol

Pau López, Javi López (Víctor Sánchez), Duarte, Hermoso, Dídac Vila, David López, Víctor Sánchez (Javi Fuego), Darder, Baptistao, Sergio García y Gerard.

Al término de la primera vuelta poco brilla entre las filas pericas. El más sostenible está siendo Pau López que supera por poco los cinco puntos de media. Se acercan Gerard Moreno o Sergio García, pero ninguno es garantía de éxito.

Vuelven Javi Fuego y David López al once de los pericos. Queda por ver como reestructura Quique Sánchez Flores su once. Víctor Sánchez puede ser el perjudica y caer del once aunque podría ocupar los sitios de Fuego o Javi López, única duda para el técnico.

Posible alineación del Sevilla

Sergio Rico, Corchia (Mercado), Lenglet, Kjaer, Escudero, Pizarro, N’Zonzi, Banega, Navas (Sarabia), Nolito (Correa), Ben Yedder (Muriel).

Malos números también para los sevillistas, pronunciados por los últimos resultados. Parece que va a gozar de confianza Ben Yedder con Montella, el cual está sumando algo mejor desde su llegada. También Banega y Nolito se pueden ver beneficiados.

Los resultados y los encuentros coperos pueden llevar a variaciones en el once de Montella para este sábado. Es posible que Corchia vuelva a gozar de confianza en el lateral y deje a Mercado en el banco de nuevo. Arriba siguen las dudas. Navas o Sarabia, Nolito o Correa y Ben Yedder o Muriel, crucigramas del técnico italiano.

¿Dónde ver por televisión el Espanyol vs Sevilla?

BeIN LaLiga

¿A qué hora es el Espanyol vs Sevilla?

Sábado, 20 de enero, a las 13:00 horas.

