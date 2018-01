El PSG es un polvorín

Juntar a tantas estrellas en un mismo equipo no es fácil y si no que se lo digan al Real Madrid de los galácticos. El PSG de los petrodólares -sobrenombre por la propiedad del jeque- ha vuelto a confirmar que sigue siendo un polvorín tras el último enfrentamiento dialéctico entre su capitán, Thiago Silva, y uno de sus jugadores más antiguos, Javier Pastore.

Las vacaciones de Navidad no han olvidado las rencillas que se viven en el vestuario parisino, sino todo lo contrario. Después del primer partido tras éstas, uno de los pesos pesados de la plantilla como el brasileño salió a zona mixta dispuesto a cargar contra su compañero argentino y Cavani, que llegaron tarde a los entrenamientos: “Van a volver, el técnico -Unai Emery- y el club van a darles esa posibilidad”.

“Es un momento importante para el club, debemos estar juntos mismo si han hecho algo que no es bueno para el grupo. Deben pensarlo antes de hacer algo así. No es bueno para nadie” , añadió en la zona mixta del Amiens tras los cuartos de final de la Copa de la Liga (0-2).

Thiago Silva cargó directamente sobre el primero de los atrasados dejando un margen de error para el otro: “Pastore, creo que ha dicho al club que quiere irse pero no han llegado a un acuerdo”. “Cavani, es diferente”, finalizó el mismo.

La respuesta no se ha hecho esperar

Pastore no ha recibido las palabras de su capitán de buen grado. El centrocampista argentino utilizó su perfil de Instagram para contestar a Thiago Silva sin ningún tipo de tapujos: “Nunca he hablado con él de mi problema, ni de mi futuro. Jamás puse presión a nadie. No sabe el problema que tuve y que me hizo llegar tarde”.

“Lo repito: mi sueño es irme el último. Siempre fui leal al club. No es verdad que quiera irme. Me gustaría terminar mi carrera aquí”, agregó uno de los jugadores que están en la rampa de salida del PSG para evitar caer en el Fair Play financiero.