El Barça se pasea bajo la lluvia (3-1)

Victoria plácida del Barcelona (3-1) ante un Olympiacos que estuvo más pendiente de no recibir una goleada que de plantar cara al conjunto azulgrana, que jugó con un jugador menos por la expulsión de Piqué más de la mitad del encuentro. Valverde rotó, pero no tanto. Mezcló jugadores titulares y algunos que lo son menos y alineó un once con fundamentos para pasar por encima del Olympiacos, colista del grupo y equipo sumido en una crisis deportiva importante.

En el minuto 4, los locales tuvieron su primera gran oportunidad a la salida de un córner. Prolongó Umtiti de cabeza y no llegó al segundo palo Luis Suárez por centímetros. El Barcelona controló el partido desde el minuto uno y se limitaba a intentar buscar huecos en la defensa helena, pues el Olympiacos ni hacía por dar un susto a los blaugranas. Y así llegó el primero del Barça, obra de Nikolaou en propia puerta al intentar despejar un buen centro de Deulofeu, que fue el más incisivo durante el primer tramo del encuentro.

Piqué, expulsado en la primera parte

El partido era un monólogo y el Barcelona conforme pasaban los minutos estaba más cómodo. En el 24′ pudo hacer el 2-0, pero el remate de Paulinho tras una bonita jugada acabó pegando en el larguero. En el minuto 34 Luis Suárez también rozó el gol tras una gran jugada de Messi, pero el uruguayo no estuvo bien y se topó con Proto. La anécdota del encuentro la dejó Piqué en el 41′, cuando fue expulsado por intentar engañar al árbitro y marcar con la mano. El central catalán recibió la segunda amarilla y se marchó a los vestuarios, dejando al Barça con diez más de la mitad del choque.

En la segunda mitad Valverde sentó a Deulofeu para situar a Mascherano junto a Umtiti en el centro de la defensa y evitar correr riesgos. Pero aún estando con diez, el Barça seguía siendo muy superior a un Olympiacos vergozante que fue al Camp Nou a verlas venir e intentar perder por los menos goles posibles…

Los griegos tuvieron tímidas llegadas al área de Ter Stegen más por demérito del Barcelona que por mérito suyo, pero rápidamente volvían a replegarse para defender no sabemos qué, pues iba perdiendo en el Camp Nou ante un equipo con un jugador menos. Y así, en el 60′, Messi hizo el segundo de falta de directa con la colaboración de Proto. Y tras el segundo, el tercero, obra de Digne sólo cuatro minutos después.

Desde ahí y hasta el final, poca chicha salvo el gol del honor de Nikolaou, que le sirvió para resarcirse del que anotó en propia puerta. Pero el Barcelona siguió paseándose ante un Olympiacos más preocupado por no llevarse un saco del Camp Nou que de intentar plantar cara al conjunto azulgrana, que es líder del Grupo D con nueve puntos.