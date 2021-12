Los trajes de vestir se han instaurado con fuerza en el mundo del fútbol. Muy lejos quedan los looks meramente deportivos, el chándal de siempre. Quedan pocos entrenadores, muy pocos, que luzcan en cada partido con ropa deportiva y no en traje, elegante. Pero ahora se está haciendo fuerte también entre los jugadores. Las grandes marcas textiles, las más refinadas, se hacen su hueco entre los grandes clubes como si fueran Nike, Adidas, Puma o New Balance.

Sin ir más lejos el Real Madrid. El equipo blanco viste desde hace tiempo de Hugo Boss, casa de moda alemana que lleva casi un siglo en el sector. Es más que habitual ver a los jugadores acudir al Santiago Bernabéu, en los partidos como local, ataviado con los trajes germanos, elegantes y pulcros. En los desplazamientos lejos de casa sí es más habitual que la plantilla acuda cómoda, en chándal, aunque no es raro verles acudir al avión o al AVE con sus respectivos trajes.

El lifestyle está cada vez más presente en los equipos de fútbol y es algo que se deja ver con las marcas deportivas pero también ahora con marcas de alta costura. El Barça, por ejemplo, viste desde hace tres años con Browne, del estilista Thom Browne. El prestigioso diseñador, que camina entre lo americano y lo italiano, va más allá con los culés y también se presta con su creatividad con camisas, bufandas y otros accesorios a los que da forma.

La selección española viste desde este pasado verano con una de las firmas de moda en auge, El Ganso. Los internacionales españoles lucen el traje Marca España en cada acto oficial o desplazamiento en el que se dejan ver. Poco a poco, la alta costura se hace su particular hueco en el mundo del deporte. Es cada vez más habitual ver como equipos y selecciones se ponen al día en este sentido y los jugadores no solo brillan sobre el césped sino también fuera de él. De los diarios deportivos a los revistas de moda.

Otras potencias como la selección italiana, última campeona de Europa, lució con elegancia con el trofeo gracias a Emporio Armani, con la hizo un reportaje gráfico tras levantar el título continental. El Bayern de Múnich, al igual que el Madrid, viste de Hugo Boss. En Italia, el Inter de Milán luce con descaro de Moncler. Las grandes marcas están aprovechando el tirón futbolístico y el lado influencer de muchas de sus estrellas para explotar su marca entre otros sectores más jóvenes. Usan a los jugadores como modelos y cada expedición como un desfile de moda.

Recientemente fue muy sonado el acuerdo que alcanzó el Paris Saint Germain con otra de las grandes marcas de lujo, Dior, que vestirá a los parisinos durante los dos próximos años. Tras el pacto, meses más tarde tomaría a Kylian Mbappé como su imagen de marca. Esta colección aún no se encuentra en sus tiendas por el momento ya que «lleva su tiempo» profundizar en esa cooperación, explica Fabien Allègre, director de diversificación de marcas y de merchandising del club parisino.

«El PSG está a menudo allá donde no se le espera, pero siempre de manera reflexiva, con la voluntad de ser coherente con respecto a nuestra estrategia de marca. El PSG y Dior es la misma pasión por París, la alianza entre dos casas de excelencia», explica Allègre y añade que en el vestuario ayuda a cuidar «el estatus del club» y que «para un entrenador, su ropa condiciona inconscientemente la credibilidad que tiene».

«Lo que buscan las marcas es el lado influencer. Los deportistas, jóvenes y apuestos, a menudo a la última en moda, es un formidable escaparate para ellas», destaca Virgile Caillet, delegado general de la Unión Sport&Cycle, la patronal francesa que reúne a las principales empresas de la industria del deporte y el ocio en declaraciones recogidas por la agencia AFP. En este sentido, en la Ligue 1, la marca francesa Izac viste al campeón Lille, al Marsella, Nantes, Saint Etienne y Metz y «seguimos aún un plan de desarrollo», asegura la dirección comercial de la marca gala que afirma que «el fútbol es un vector extraordinario de comunicación».