De la Fuente: «Lamine tiene todo para ser una leyenda del fútbol»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa de las semifinales de la Liga de Naciones, que enfrentarán en Stuttgart a España y Francia. El combinado nacional llega de nuevo a Alemania, donde el pasado verano conquistó la Eurocopa, para tratar de clasificarse para la final de una competición en la que defienden título. Hay que recordar que el combinado nacional se proclamó campeón en la edición de 2023.

«Fabián está feliz, contentísimo y perfecto para jugar. La celebración le ha venido muy bien. Están todos en perfectas condiciones. Todos pueden jugar y Nico Williams está muy bien», comenzó. «Esto es una realidad y es que es muy difícil llegar aquí. Hay que jugar 10 partidos y es muy complicado. Si alguien no se ha dado cuenta de esta dificultad, no está de más decírselo y recordárselo», comentó sobre la importancia de la Liga de Naciones.

Sobre el favoritismo de España, fue claro: «No los hay. Es muy difícil. Todos son muy buenos equipos. Ser favorito o no lo único que da es que te tienen en cuenta. Estos partidos se van a determinar por detalles, ya que hay mucha igualdad. Esto es lo que yo pienso de estos encuentros».

De la Fuente habló sobre la mano de Cucurella y el cambio de criterio: «Yo lo que siempre apoyo es al árbitro y nunca me he quejado de una actuación arbitral. El reglamento está en constante evolución. Esto va según te piten a favor o en contra. En ese momento no era mano. El ambiente no es importante porque nos trae un gran recuerdo este estadio y este país».

«Tenemos recuerdos magníficos y vivimos días muy bonitos. Sentimos el respeto del aficionado alemán. Nos motiva mucho que se cuente con normalidad del poder futbolístico de la selección española», comentó sobre el volver a Alemania tras ganar la Eurocopa el pasado verano.

De la Fuente también habló del posible Balón de Oro de Lamine Yamal: «Si me pones el nombre de Lamine voto a Lamine, pero voto a cualquier jugador español. Voto a los españoles que para mí son los mejores. Si se premia su calidad como ganar títulos, pues Lamine, Pedri, Fabián tienen opciones. Mi voto será para el jugador español que esté nominado».

«Lamine tiene una trayectoria a futuro impresionante, pero nuestra responsabilidad pasa también por cuidar los pequeños detalles que son más importantes que la calidad futbolística. Yo soy un enamorado del fútbol de Lamine. He hablado alguna vez que puede ser una leyenda del fútbol. Es un chico muy maduro, con una inteligencia superior, muy responsable, profesional, buena persona… tiene todo. Salvo que tenga una lesión, tiene todo y está en el camino adecuado. En su club, aquí y en su familia estaremos apoyándole», añadió sobre Lamine.

De la Fuente también dio su punto de vista sobre lo que considera que debe tener un jugador para ganar el Balón de Oro: «Cuando hablo de un buen jugador, valoro el que sea un gran futbolista. Cruyff, Maradona, Pelé, Messi… no sé. Todos esos futbolistas, todos habréis dicho «qué grandes eran». Luego, hay que valorar los títulos. Pero priorizo que sea un futbolista especial, de esos que marquen leyenda, que marquen una pauta en el fútbol mundial».