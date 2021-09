25 años lleva desempeñando la profesión de fotógrafo un Javier Rosende que sin quererlo ni esperarlo protagoniza noticias en digitales y medios tras ser atacado por los miembros de seguridad de Gerard Piqué y Shakira. El futbolista del Barcelona, todavía de baja médica por una lesión, pasó unos días en Cantabria haciendo surf en familia, y este fotógrafo inmortalizó algunos momentos de la pareja ‘cogiendo’ olas en el Cantábrico, algo que no gusto nada a ninguno de los dos.

Fue en ese momento, cuando ya salieron del agua, cuando el propio zaguero azulgrana increpó primero a Javier Rosende, que no se achantó. Pero Piqué decidió darse la vuelta y fue entonces cuando su séquito atacó al fotógrafo, que ha hablado de todo lo sucedido en una entrevista para el programa ‘Viva la vida’: «Fue lamentable, una agresión a la libertad. Me abordaron y me acorralaron. Fue un mal trago».

«El señor Piqué me increpó»

Pese a que intentaron borrar las fotos que ya había hecho, no lo consiguieron y el fotoperiodista enseñó algunas de ellas en televisión. «El señor Piqué me increpó, me animó a borrar las fotografías, pero yo le dije que no. A partir de ese momento se dio la vuelta y sus acompañantes vinieron a por mí. Me increpaban, me coaccionaban, se acercaban a mí sin ningún tipo de protección, sin mascarilla… Me quitaron la cámara y buscaron en Google las instrucciones de cómo buscar el tarjetero para eliminar las fotos», añade.

«Me quitaron la cámara para intentar borrar las imágenes, pero me hicieron el favor de no tirar la cámara al mar. Fue un gran gesto…», dice con ironía un Javier Rosende que ha sido defendido por la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Cántabros (APFC), que también ha denunciado este desagradable e inaceptable episodio sobre el que el futbolista todavía no se ha pronunciado en sus redes.