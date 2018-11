Toyota explica la ‘estrategia’ que impidió ganar a Alonso

"El coche '7' no tenía gasolina y debíamos mantener a un Toyota delante por si había una bandera roja", explica el jefe de la escudería.

Pechito López, Conway y Kobayashi se llevaron las seis horas de Shanghái por delante de Fernando Alonso, Nakajami y Buemi y comprimen el campeonato quedándose a tan solo cinco puntos del título Mundial que tenía bajo el brazo el combinado que lidera el español. Pese a que Toyota lideró el podio con el doblete del coche 7 y el 8, el resultado no fue el esperado por nadie por cómo fue el desenlace. Tal fue el punto que Rob Leupen, jefe de la escudería, tuvo que explicar qué paso en el circuito chino.

El triunfo se lo llevó el coche 7 (Pechito López) por una mala decisión en los boxes. El coche 8 (Alonso) entró más tarde que el triunfador debido a que éste no tenía gasolina. “El coche 8 estaba delante y el coche 7 necesitaba parar porque no tenían gasolina suficiente para seguir en pista mucho tiempo. Les paramos y se beneficiaron en comparación con el coche 8. Visto así, con perspectiva, ha sido un error y debimos hacerlo diferente. Pero en ese momento tomamos la decisión para mantener al coche 8 delante, porque si hubiéramos parado a ambos y hubiera habido una bandera roja, ningún Toyota habría estado primero“, explicaba Leupen ante las críticas vertidas tras el desenlace de la carrera.

La medida era entendible para salvaguardar el triunfo para la escudería aunque la intención fuera dejar primero al 8, el Rebellion caminaba tercero y hacía peligrar el primer puesto de levantar la bandera roja durante el repostaje, algo que entraba en todas las quinielas, aunque no se acabara dando. Leupen pedía perdón: “Como equipo lo sentimos mucho, pero teníamos que mantener a un Toyota delante. Claro, les pedimos disculpas, no es lo que debería haber ocurrido porque no queremos beneficiar a uno de los dos coches. Pero en ese momento había que tomar una decisión”.

Sobre Fernando Alonso, el gran penalizado por esta decisión, Leupen declaró que “estaba muy decepcionado y lo entiendo, porque quiere ganar y estaba haciendo un buen trabajo. Lo hablamos durante la carrera y más tarde habrá otra reunión”. El asturiano apretó en los últimos compases pero no pudo revertir la situación: “Son pilotos que quieren ganar, tenemos que aceptar que hoy no están contentos con la situación. Tienen que estar enfadados porque estaban haciendo un buen trabajo”.