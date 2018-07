F1: Carrera de Fórmula 1 hoy, en directo

Lewis Hamilton busca su quinta victoria consecutiva en Silverstone. Fernando Alonso y Carlos Sainz, a por los puntos.

Fernando Alonso y Carlos Sainz esperan poder meterse en la pelea por los puntos a pesar de que salen desde la 13ª y 16ª posición, respectivamente. Una buena salida y la gestión adecuada de los neumáticos serán fundamentales para ello.Sol y calor se espera para la carrera de Fórmula 1 en Silverstone. Veremos si el Gran Premio de Gran Bretaña no se ve influenciado por el blistering en los neumáticos como ya sucediese hace siete días en Austria, donde las temperaturas también fueron más altas de lo previsto. Si no es así, todos intentarán pasar solo una vez por boxes.También querrán resarcirse de lo sucedido en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de hace un año los pilotos de Ferrari, que perdieron posiciones en las postrimerías de la carrera tras sufrir sendos pinchazos. Al menos Raikkonen pudo acabar en el tercer lugar del podio.Carlos Sainz y Fernando Alonso no tendrán complicado quitarse el mal sabor de boca con el que se fueron de Silverstone la temporada pasada. El madrileño tuvo que dejar la carrera a las primeras de cambio tras chocar con su por entonces compañero en Toro Rosso, Daniil Kvyat, mientras que Alonso sufrió una avería.Ojo a lo que pueda hacer hoy Lewis Hamilton, que de ganar la carrera sería el quinto Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 que celebraría desde lo más alto del podio, y el sexto de su palmarés. Con Mercedes, solo ha dejado de triunfar aquí en 2013, único año que compitió con los de la estrella antes del comienzo de la era híbrida.¡Buenas tardes amigos de las carreras! El GP de Gran Bretaña de Fórmula 1 se disputa hoy en lo que va a suponer un nuevo capítulo en la pelea que mantienen por el mundial dos miuras como Sebastian Vettel y Lewis Hamilton.