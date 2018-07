Carlos Sainz: “Estamos todos ahí, será una Q3 luchada”

Silverstone no es el circuito más propicio para el Renault de Sainz. El piloto madrileño busca el pleno de pases a la Q3.

No parece el de Silverstone el circuito más propicio para los intereses de Renault, lo que no hace que Carlos Sainz renuncie a completar un buen fin de semana. Los cimientos para ello ha comenzado a ponerlos hoy, con dos sólidas sesiones de entrenamientos libres en las que ha dejado claro que quiere pasar mañana a la Q3 por décima vez consecutiva, manteniendo el pleno que lleva este año. Eso sí, siendo consciente de la gran igualdad que hay con sus rivales.

“Increíble las pocas diferencias que hay. Tenemos equipos como McLaren, Sauber, Force India o Haas todos en dos décimas. Son detalles los que hacen la diferencia, últimamente esos detalles han venido para Haas y para nosotros en la Q3, pero mañana pueden ir para Sauber o McLaren si no estamos atentos, así que será una Q3 luchada mañana, o incluso una Q1 luchada, porque ya estamos todos ahí. Tenemos que prepararnos para ello pensando que hoy hemos sido mejor que en Austria”, ha dicho Sainz.

Sobre pasar la primera curva del trazado inglés con el DRS abierto, Sainz ha afirmado que no cree que su RS18 sea capaz de hacerlo. “Me gustaría, pero no es posible. Es algo que tenemos que hablar ahora en la reunión de pilotos, sobre todo porque es algo que ofrece más ventaja a los equipos punteros que tienen más carga aerodinámica y consecuentemente pueden pasar con el DRS abierto así que es algo que hablaremos y que puede abrir aún más las diferencias entre los coches. A mí me gustaría hacerlo a fondo, pero en este momento no es posible para nosotros”. Tampoco ayuda, desde luego, la gran cantidad de baches que presenta la pista a pesar de haber sido reasfaltada hace poco tiempo. “Ha habido más agarre pero también hay más baches. Lo siento por mis amigos Márquez, Pedrosa y compañía, porque ellos son los que pidieron el reasfaltado ya que el circuito estaba muy bacheado, pero desgraciadamente sigue igual de bacheado o peor”.

Sainz también ha tenido tiempo de hablar sobre su futuro, que espera que se resuelva según decida Daniel Ricciardo qué hacer. “Espero que mi futuro de aquí al parón de verano se empiece a resolver. Sería lo lógico, sobre todo por parte de Red Bull y Ricciardo empezarán a mover las cosas, y por mi parte hasta que no aclaren nada no voy a saber tampoco qué pasa conmigo, pero ojalá se empiece a saber pronto lo que pasa”.