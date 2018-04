Max Verstappen no cambiará su forma de conducir: “Yo estoy aquí para ganar carreras”

Que Max Verstappen tiene un talento descomunal no lo niega nadie. Sin embargo, el paso de las carreras debería ir haciéndole ganar una experiencia que le indique que no siempre es posible ganar las carreras o estar en el podio. Este paso, que le dará la regularidad que todo piloto de Fórmula 1 necesita, le está costando al piloto holandés. Lo vimos en Australia, donde hizo un trompo desesperado por no poder adelantar a un Haas, y de nuevo en Bahrein, donde un innecesario cerrojazo a Lewis Hamilton acabó con un toque entre ambos y con el Red Bull en la cuneta. ¿Arrepentido? Para nada. Verstappen sigue a lo suyo y afirma que él está aquí para ganar.

“Puntuar es siempre un objetivo, pero estoy aquí para estar en el podio y ganar carreras”, ha afirmado un Verstappen que además ha dado su versión del toque con Hamilton en Bahrein. “Así son las carreras, tuve una oportunidad y aunque era un maniobra justa, no creo que fuera nada alocado, pero no funcionó. Mirando atrás, en México el año pasado -ganó aquella carrera- salió bien, pero la semana pasada no le di suficiente espacio. No he hablado con Lewis del asunto”.

En lugar de hacer autocrítica, Verstappen alude a su condición de joven piloto para justificar que todo el mundo le haya echado la culpa del incidente con Hamilton, de quien por cierto no quiere hablar mucho a pesar de que éste le insultase en la antesala del podio. “Es muy fácil culpar al piloto mas joven, es la única forma en la que puedo verlo, Son lances de carrera y no hay motivo para cambiar nada. Quizá hable con él, depende de si es necesario o no, ¿Por qué debería cambiar algo? Creo que no hice nada incorrecto, intenté adelantar un coche y fui a por ello. Así son las carreras, No entiendo por qué todo el mundo esta tan encima de lo que pasó”.

Bien harían en Red Bull en tratar de moldear un poco la personalidad de Verstappen. Tiene mimbres para ser un piloto de época, pero para ello necesita serenarse y comprender que las carreras no son una cuestión de honor en la que solamente vale ganar. Hay que traer puntos a casa en cada prueba, y vencer solamente cuando se tiene opción a ello. Así se ganan los campeonatos, y es eso precisamente lo que quiere el holandés. A madurar toca.