Fernando Alonso, ambicioso pero prudente: “Hay que mejorar los tres últimos años”

No va a pelear por el mundial esta temporada salvo milagro, pero aún así se le ve satisfecho. Hablamos de Fernando Alonso, al que el nuevo McLaren MCL33 le da esperanzas de poder ser más competitivo que durante los tres últimos años de la mano de Honda. Como decíamos, no tanto como para ganar, pero sí para tratar de que su equipo sea el mejor por detrás de los tres grandes. “El objetivo no ha cambiado mucho desde la presentación del coche, que era mejorar los últimos tres años y el periodo con Honda y colocarnos cerca de los tres de arriba, Mercedes, Ferrari y Red Bull. El año pasado había tres escuderías por encima del resto y la continuación lógica es que sigan siendo la referencia, y McLaren podría estar cerca de ellos. Todo el mundo coincide en que estaría bien que McLaren esté cerca de los tres grandes, que esté entre los cinco primeros en todas las carreras, que haya menos abandonos, que estemos en las Q3…”, ha afirmado Alonso en el programa El Transistor de Onda Cero.

A pesar de este optimismo y una defensa a ultranza de los métodos de McLaren, Alonso ve a Mercedes como claro favorito para esta temporada, lo que no le desanima en su objetivo de volver a ganar antes de su retirada. “No veo razones para no ser optimista. McLaren es el mejor equipo de la historia de la Fórmula 1 y Renault es uno de los mejores motoristas de siempre. Estamos a tope. Mercedes está en modo dominador total, pero primero hay que correr. Si dominan con esta mano de hierro que parece, habrá que acercarse”.

Pero, ¿cómo vivió Alonso los tres paupérrimos años al lado de Honda? Sin duda fueron una decepción para él, siendo una de las causas por las que se ha animado a participar en otras competiciones. Eso sí, de cambiar de equipo, tal y como se rumoreó en más de una ocasión, ni hablar. “Empezamos un proyecto ilusionante. La vuelta de McLaren-Honda daba a entender que íbamos a tener un coche competitivo. El primer año era de adaptación, pero el segundo no mejoramos y el tercero, tampoco. Ante esa situación, McLaren decidió cambiar de motor. Por ahora estamos muy contentos. Ha sido difícil, mi vida se basa en la competición y ganar es de las pequeñas alegrías que te permiten seguir hacia adelante. Aprendes muchas cosas cuando las cosas no van bien. Estos años han abierto mis expectativas hacia carreras legendarias. Quizás sin mis años de dificultad no hubiese corrido las 500 Millas de Indianápolis o Le Mans. Ahora estoy contento de que haya pasado porque soy un piloto más completo. Nunca se me pasó por la cabeza cambiar de equipo, es un mito lo de que yo no lo iba a aguantar”.

Alonso también ha salido al paso de la corriente que indica que durante su carrera deportiva ha tenido mala suerte con la toma de decisiones, algo que podría cargarse de razones de empezar a funcionar como debe ahora el motor Honda. “La mala suerte es en España, fuera no hay. Tratado me siento mucho mejor aquí, pero hay esa tendencia a decir ‘qué mala suerte’, ‘ahora que te has ido mira Honda cómo va’… Hemos mejorado cuatro segundos desde el año pasado, es un punto positivo. No entiendo muy bien la ‘coletilla’ de que elijo mal”, finalizaba el piloto español.