La profecía de Daniel Ricciardo: “Creo que este año podremos vencer a Mercedes y Ferrari”

El mundial de Fórmula 1 de 2018 se presenta apasionante. Además de Mercedes y Ferrari, se espera que Red Bull también esté de forma constante en la pelea por las victorias. Y quién sabe si McLaren. Pero no, hoy no es turno de hablar del equipo de Fernando Alonso. Es turno de los energéticos, que en boca de Daniel Ricciardo prometen guerra de la buena desde la primera carrera, a disputar precisamente en casa del piloto.

“Nadie se viene demasiado arriba. Sabemos que tenemos trabajo por hacer si realmente queremos lograr lo que queremos. Sabemos que tenemos algunos deseos a por los que ir este año. Creo que podremos vencer a Mercedes y Ferrari”, asegura un Daniel Ricciardo que quiere meter el miedo en el cuerpo al resto de la parrilla. Y es que, aunque no ganan regularmente desde la época de Vettel -antes de que llegasen los motores híbridos-, todo el mundo sabe de lo que es capaz Red Bull cuando todo encaja.

La profecía de Daniel Ricciardo se basa en los pocos cambios reglamentarios que hay este año, lo que debería significar que la línea ascendente mostrada por Red Bull a finales de 2017, con dos victorias de Max Verstappen incluidas, tendría que tener continuidad. “Sin muchos cambios en el reglamento y demás, mejoramos mucho el coche el año pasado, así que supongo que, en principio, deberíamos poder llevarlo a cabo durante este año y seguir evolucionando a partir de ahí. Deberíamos poder pelear más a menudo. El tiempo lo dirá. Pero estoy seguro”, prosigue Ricciardo.

Sin decirlo, el piloto australiano está deseoso de ser uno de los que pelee por el mundial, aunque no se atreve a ponerse un objetivo concreto hasta que no conozca el rendimiento real de los monoplazas de todos los equipos. “Tengo metas que quiero lograr pero no digo necesariamente que tengan que ser en una carrera concreta, o que tenga que subir ‘X’ veces al podio o sumar tantas poles. No me marco metas así”.