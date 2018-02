Una azafata explota por el veto en Fórmula 1: “Por la calle llevan menos prendas que nosotras”

La modelo y azafata Irene Gómez ha revolucionado las redes sociales después de publicar una carta en referencia al revuelo que se ha causado en las últimas semanas alrededor de las grid girls y la Fórmula 1. En su escrito, compartido a través de Facebook, critica duramente a las personas que están luchando porque las mujeres desaparezcan tanto de la F1 como en Moto GP.

Irene Gómez ha recalcado la libertad que tienen las mujeres de escoger el trabajo, además de explicar claramente sus funciones en el paddock, en las que asegura que nunca se ha sentido tratada como un objeto. En su carta ha aducido que todo estos problemas sirven “para hacer ruido y desviar a la socidad de los temas que de verdad importan”.

La carta íntegra:

“En qué siglo estamos???? Ah…sí…en el XXI…porque lo dice el calendario, pues si tengo que tener en cuenta la absurdez sobre la mujer y el trabajo de imagen, pienso que vivo muchos siglos atrás…

Viendo lo sucedido en F1 y las llamadas recibidas, he decidido opinar públicamente sobre el tema y lo que pudiera suceder en Moto GP este 2018, donde ya adelanto que mi equipo DUCATI PRAMAC volverá a contar conmigo, siendo ya 17 años trabajando en este evento. Le pese a quien le pese.

Sigo pensando que todo esto solo sirve para hacer ruido y desviar a la sociedad de los temas que de verdad importan.

Hay mucha hambre, paro, problemas con la sanidad española, la educación, la política…para volver a criticar un trabajo tan DIGNO como es el ser azafata de imagen en un evento deportivo. Y ni mencionar que quitarnos es eliminar puestos de trabajo.

Nadie nos obliga, no sufrimos, conocemos las condiciones de este trabajo antes de firmar. Nos piden un nivel cultural, idiomas y saber estar. No sólo “aguantamos el paraguas”, sino que atendemos a un público exquisito como son los invitados de nuestra escudería.

No confundamos el trabajo de la azafata “del paraguas” de moto GP con la azafata que envían las discotecas por los alrededores del circuito. Nosotras, “las del paraguas”, somos las que estamos en el box, en el hospitality, en el paddock, en parrilla de salida…somos las que estamos cuidadas y protegidas por la escudería y por la empresa organizadora del mundial, por lo tanto, dejen de apuntar con el dedo sin saber.

Si en algún evento han pasado frío, hambre, sed…deberían plantearse si la marca o agencia ha tenido algún problema de logística y previsión… En mi caso, tengo ropa para cualquier condición climatológica, zapatillas deportivas para el día, como con todo el equipo, bebo cuando quiero, descanso cuando me corresponde…y encima, muy bien remunerado mi trabajo. No podemos meter en el mismo saco todos los trabajos de azafata.

Y otro detalle, cuando te llaman, preguntas condiciones, si te interesa aceptas, si no, no. Aquí el error es de quien va a lo loco a un trabajo sin haberse informado antes.

¿Y qué me decís de que somos floreros? ¿Acaso es pecado poder aprovechar de manera digna la imagen que Dios nos dió? ¿Dónde está la libertad de elegir? ¿Porqué se machaca tanto a la mujer en este aspecto? Y si una mujer es guapa, ¿ya es tonta? ¿Ya no sabe hacer otra cosa? ¿Nadie ha pensado que nuestra educación, cultura y saber estar quizá lo dió la formación que tenemos?

Muchas en Moto GP tenemos carreras universitarias, nuestros trabajos y nuestras vidas personales, pero hacemos esto PORQUE QUEREMOS Y NOS DA LA REAL GANA. LO ELEGIMOS Y NO SENTIMOS QUE ESTEMOS COSIFICADAS NI SEXISMO. La azafata es una trabajadora más del circuito y punto.

Y en cuanto al uniforme nada más que decir que no expresara el año pasado. No vamos desnudas y sólo hay que mirar por la calle, creo que llevan menos prendas que nosotras.

A este colectivo minoritario que peleó por hacernos desaparecer en Jerez le pregunto: ¿De verdad luchais por los derechos de la mujer? ¿O vuestra idea es eliminar nuestra libertad por la que lucharon muchas otras en el pasado?

En fin…RUIDO…

PD: La azafata de imagen se convierte en enfermera (Experta, Máster y Doctorando) y la enfermera en sus ratos libres trabaja por decisión propia y dignamente con su imagen…¿qué hay de malo?

De nuevo…RUIDO…”