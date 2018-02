Si hay un equipo que levanta expectación de cara a la nueva temporada de Fórmula 1, ése es McLaren. La llegada de Renault debería devolverles a los puestos de cabeza, tal y como confirma Zak Brown en una entrevista concedida al diario As. “Creo que vamos a ser buenos. Volveremos a estar delante y espero que luchemos por los podios”.

¿Serán tan buenos como para que Fernando Alonso pueda ser campeón del mundo este mismo año?Ahí Zak Brown muestra alguna duda sin descartar la posibilidad. De lo que se muestra seguro, no obstante, es que, de tener el coche, el español añadirá algún entorchado más a los dos que ya lucen en su vitrina. “¿Este año? Es posible, veremos, no puedo decir nada aún. En el futuro sí. Seguro que será campeón. Mientras podamos tener un coche que le dé una oportunidad, como piloto es sin duda tan capaz como cualquiera de ganar. Está pilotando mejor que nunca”.

La relación de Zak Brown con Alonso va más allá de lo profesional, considerando el CEO de McLaren toda una experiencia estar compartiendo vivencias con el piloto, al que por cierto considera como uno de los grandes dela historia de la Fórmula 1. “Conocerlo ha sido increíble. No lo conocía antes de unirme a McLaren. Obviamente tenía una reputación de que podría ser difícil trabajar con él, pero me he encontrado con que es genial trabajar con él. Lo he disfrutado muchísimo. Mi experiencia con Fernando está siendo increíble. Su talento es insuperable en el coche. Pero la verdadera diferencia es que su preparación, dedicación, pasión y concentración fuera del coche es diferente a cualquier otro piloto que haya visto en mi vida. Schumacher tenía ese nivel, y Senna. Fernando está con ellos dos. Otros no pueden mantener su pasión tanto tiempo. Y él es muy especial”.

Tan especial como para embarcarse en aventuras fuera de la Fórmula 1, sin mucho que ganar al haberlo sido ya todo y, por tanto, poniendo su prestigio en juego. “Está haciendo algo que la mayoría de los demás pilotos no son tan valientes como para intentarlo. Se está exponiendo a sí mismo. Le admiro”.