La llegada de Renault a McLaren desata la locura: “No queda espacio en el coche para patrocinio”

No hace mucho Zak Brown anunciaba que McLaren no iba a contar con un patrocinador principal esta temporada tampoco. Esto fue visto desde muchos prismas como un fracaso por parte del dirigente americano. Sin embargo, éste parece que va a hacer buena su fama de as de los negocios al anunciar que el MCL33 no tendrá ni un solo hueco disponible para que nadie más se anuncie en él. Es decir, que McLaren tendrá muchos socios de menor calado antes que uno principal.

“Tenemos un muy buen nivel de interés de los patrocinadores, un gran nivel de interés. Debido a mis años de experiencia, me gusta dónde estamos. Estamos hablando de conversaciones sustanciales con muchas grandes marcas. Hemos firmado algunas y comenzaremos a anunciarlas este mes de enero. Has oído hablar de todas ellas. Son el tipo de socios que esperarías que tuviera McLaren, pero tenemos mucho camino por recorrer. No anticipo la decoración del automóvil, pero no queda espacio en el coche”, afirma Zak Brown.

El CEO de McLaren tiene claro, como todos, que el cambio de Honda por Renault es el principal impulsor de este aumento de popularidad del equipo a todos los niveles. “Fue imposible vender en la era anterior. Si tú estás tomando perspectiva de la parrilla y te empujan a la parte posterior como en Bahréin, hace que seas difícil de vender. Cuando nos cambiamos a Renault, hubo un efecto instantáneo de ‘creemos en la asociación McLaren-Renault‘. No solo no eramos competitivos en la pista, sino que nos estaba perjudicando. Así que ese proceso de reconstrucción está comenzando ahora, pero llevará un tiempo. Creo que tomará otro año o dos llegar realmente a donde queremos estar. No va a suceder de la noche a la mañana”.