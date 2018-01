Carlos Sainz: “Renault está capacitado para cazar a los equipos punteros de la parrilla”

La de 2018 es una temporada especial para Carlos Sainz. Será la primera completa en la que tome parte como piloto de un equipo oficial, en este caso Renault. De esta forma, el madrileño se encuentra en uno de los mejores lugares para desarrollarse como piloto hasta el punto de pelear por el título mundial. Sí, es cierto que esto no sucederá este año, pero si alguien puede avanzar hasta el punto de ganar, esos son los franceses.

“Renault está totalmente capacitado para dar caza a los equipos punteros de la parrilla. No obstante, para conseguirlo queda un largo camino por recorrer. Tampoco debemos precipitarnos en este sentido, cada cosa lleva su tiempo. Poco a poco iremos mejorando y progresando”, asegura Sainz en palabras recogidas por AS.

Ver a Sainz triunfar de la mano de Renault no haría sino mejorar la relación de la afición española con el fabricante francés. Y es que no conviene olvidar nunca que los del rombo han sido los que nos han dado los dos únicos títulos mundiales que lucimos en España, de la mano de Fernando Alonso. Repetir el sueño de la mano de Carlos Sainz suena a cuento de hadas. “No me importaría en absoluto que me fuese tan bien como le fue a Fernando cuando formó parte de este equipo. Aunque es cierto que la época en la que cada uno ha pasado por el equipo no tiene nada que ver la una con la otra. No tiene sentido hacer comparaciones. La Fórmula 1 ha cambiado una barbaridad desde aquel entonces”.

Todo llega en esta vida si tiene que llegar. De momento, Sainz se tiene que centrar en completar su adaptación a un nuevo equipo y, de paso, demostrarle a sus jefes que es tan o más rápido que Hulkenberg, el vecino de box más duro que haya podido tener el madrileño junto a Max Verstappen. ¿Lo conseguirá? Será uno de los alicientes de esta temporada, sin duda. ¡Suerte!