Ecclestone vería dramática la marcha de Ferrari: “Pueden vivir sin la F1, pero no al revés”

La marejada por la nueva normativa que espera a la Fórmula 1 a partir de 2021 continúa dejando opiniones. La última la de Bernie Ecclestone, que se ha posicionado claramente del lado de Ferrari ante la amenaza de los italianos de dejar la competición si los planes de Liberty Media, los actuales dueños del Gran Circo, siguen adelante. Según el magnate británico, la posible marcha de Ferrari es algo realmente posible, considerando además que la F1 perdería mucho más que la marca italiana con esta separación.

“Si hubiera sido Luca di Montezemolo quien amenazase con irse, no habría que tomarlo tan en serio porque las carreras son su vida. Sin embargo, Sergio Marchionne puede vivir sin la Fórmula 1. A él solo le interesa el negocio. Lo más importante para él es poder ofrecer a los accionistas un buen resultado en sus negocios. Si a Marchionne no le gusta el camino que toma la Fórmula 1, entonces se irá. Me temo que Ferrari podría vivir sin la Fórmula 1, pero no al revés”, ha dicho Bernie Ecclestone en Auto Motor und Sport.

Ecclestone afirma además que el regreso de Ferrari a la lucha por las victorias es positivo para la Fórmula 1. De hecho, él mismo llevaba deseando que esto sucediese desde hace varios años. “He estado esperando cinco años a que Ferrari despertara. Por fin ha ocurrido. El duelo entre Ferrari y Mercedes ha movilizado a los aficionados. Yo me disculpé una y otra vez con los organizadores porque les vendí algo por mucho dinero que no cumplía con los requisitos”, reconoce un Ecclestone que piensa que Liberty Media pagó por un producto como el de hace años, y no como el que existe hoy en día. “Habían pagado por la Fórmula 1 antigua. Todo lo que obtuvieron fueron victorias de Mercedes. Ahora les doy la enhorabuena. Van a obtener un buen valor con el dinero que han invertido otra vez”.