Fernando Alonso: “Hay ansia por volver a ver una bandera española en el podio”

El año de la esperanza. Así debe ser catalogado el 2018 que espera a Fernando Alonso, al menos en lo que a la Fórmula 1 se refiere. La llegada de Renault a McLaren debería hacer olvidar de un plumazo los tres nefastos años junto a Honda. ¿Tanto como para ganar? Eso ya se verá. Lo que tiene claro el piloto es que desea ser de nuevo competitivo para hacer brillar la bandera española en el podio.

“Mi propósito en 2018 es volver a ser competitivo, por mí y también por la afición. Hay una sensación de ansia por volver a estar arriba, por disfrutar, por ver otra vez una bandera española en el podio, y eso es lo que vamos a intentar. Dependerá de lo competitivos que seamos desde el primer momento. Luego es difícil alcanzar a los líderes, así que es muy importante estar a un nivel notable en los test de Barcelona y en Australia”, reconoce.

Con el esfuerzo por su parte totalmente asegurado, queda por ver el nivel que da el nuevo McLaren MCL33 junto al motor Renault. Teniendo en cuenta lo logrado por Red Bull, Alonso espera como mínimo alcanzar el nivel de los energéticos: “Están trabajando a tope en la fábrica. El motor Renault también puede mejorar, pero con Red Bull ya ha logrado resultados bastante positivos, así que somos muy optimistas. Muchos inviernos hemos sido muy optimistas y luego nos hemos llevado sorpresas negativas, así que esperamos que ésta sea positiva”.

No obstante, la temporada 2018 de Fórmula 1 aún queda lejos. Antes, Alonso tiene que completar uno de los retos a los que se ha apuntado durante los primeros compases del año, Daytona. Tan en serio se lo toma el piloto que incluso pasará el fin de año al otro lado del charco, aclimatándose para una prueba en la que desea disfrutar por encima de todas las cosas, sin descartar un buen resultado. “Ya el 28 de diciembre me voy allá para a aclimatarme un poco y pasar el fin de año. Ojalá mi primera carrera de resistencia sea positiva. No voy con ningún objetivo más que el de aprender y ver cómo son estas carreras, pero seguro que cuando baje la visera vamos a intentar estar lo más arriba posible”.