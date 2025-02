El vestuario del Real Madrid ya no pasa una a Vinicius

En el vestuario del Real Madrid cada vez son más los jugadores que echan en cara a Vinicius algunas de sus actitudes y ya no están dispuestos a consentirle ni una más. En Cornellá fue Bellingham el que le echó en cara su exceso de individualismo. Tres días después Modric en Butarque le recriminó que no bajara a defender y en el descanso del derbi también varios compañeros le pidieron que diera un paso al frente. Además, Kylian Mbappé no está del todo contento por la cantidad de veces que el ex del Flamengo se mete por la parte central del ataque.

«Hay cabreo de varios jugadores y del núcleo duro del vestuario con Vinicius. Ya se vio en Cornellá cuando Bellingham le recrimina ser individualista. En Butarque cuando Modric le pide trabajo en tareas defensivas. Ocurrió este sábado porque Vinicius de forma insospechada se puso en la zona del centro del ataque, que no era la demarcación asignada. En la segunda parte estuvo en la izquierda y generó peligro. Se habrá dado cuenta que Mbappé marca bastantes goles ahí y él quiere marcarlos. Acuérdense del lío que dije hace varias jornadas entre Bellingham y Vinicius de que no se pasaban el balón y las grandes estrellas del balón se lo recriminan», comenzó explicando Eduardo Inda en su sección de cada lunes en El Chiringuito de Jugones.

«Vinicius tiene dos problemas, uno dentro del vestuario y otro en los despachos. Ha pedido un aumento de salario porque el movimiento de Arabia Saudí es real, la liga saudí le está tentando y él lo está aprovechando. Está en el nivel salarial máximo, que es 15 millones, donde está Bellingham y Mbappé. Quiere subir ese escalón», añadió el director de OKDIARIO. «Vinicius lo ha pedido y está reclamándolo, quiere estar un escalón por encima de sus compañeros, algo surrealista. La paz interna se basa en que las tres estrellas cobren lo mismo, como pasaba con Los Galácticos de Figo, Zidane, Beckham y Ronaldo», explicó.

En los partidos que Vinicius estuvo fuera por sanción, ya fuera en los dos partidos de Liga que estuvo castigado recientemente o en el último choque de la fase de liga de la Champions League, Kylian Mbappé ofreció su mejor nivel sobre el verde. El francés se echó el equipo a las espaldas ayudado por un Rodrygo que se limitaba a mantenerse en la banda izquierda en la mayoría de las ocasiones.

Es en ese punto en el que Kylian Mbappé está algo molesto con Vinicius, ya que considera que el brasileño entra demasiadas veces por la zona central del ataque y ahí ambos se estarían molestando, lo que restaría efectividad al ataque del Real Madrid. El de Bondy es consciente de que junto a los dos brasileños puede formar un triplete de ensueño y es por eso que considera que cada uno debe saber bien sus funciones para que el engranaje gire en las mejores condiciones posibles para sacar victorias.

La ‘bronca’ en el derbi

Vinicius sigue siendo uno de los jugadores más determinantes del Real Madrid y sus compañeros lo saben, pero ya no es el rey omnipotente. Ya no todo gira en torno a Vini en este Real Madrid. Después del enésimo toque de sus compañeros en el descanso del derbi, en cuanto comenzó el segundo tiempo ante el Atletico se vio que Vinicius había captado el mensaje. El brasileño, en un segundo tiempo imponente, fue determinante “jugando para el equipo, no para sí mismo”

Este cambio de actitud del vestuario del Real Madrid hacia Vinicius comenzó en Cornellá con el regreso del brasileño tras haberse perdido varios partidos de Liga tras su expulsión en Mestalla y el del Brest en la Champions por acumulación de amarillas. El brasileño marcó un gol en el duelo de Cornellá ante el Espanyol que le anuló el ínclito Muñiz Ruiz por una faltita de Mbappé tras un forcejeo. Ni antes había hecho gran cosa ni lo hizo después.

En aquel partido Vinicius se ofreció como siempre pero estuvo impreciso en los controles y fallón con la pelota. Pero sobre todo se le vio con un exceso de individualismo en muchos jugadas. Como si quisiera hacer la guerra por su cuenta. Cada vez que se asomaba al área Vinicius no miraba ni a Rodrygo, ni a Mbappé ni las incorporaciones de Bellingham. Sólo la portería de Joan García. Todas las jugadas que él se guisaba, él se las quiso comer , aunque tuviera a compañeros mejor situados.

Otro toque a Vinicius

Tras analizar el partido de Cornellá como hacen después de cualquier jornada, Ancelotti y su cuerpo técnico coincidieron en que Vinicius debe mirar más por el equipo y menos por sus estadísticas individuales. Algunos de sus compañeros también coinciden en ese diagnóstico de que el brasileño a veces se excede en la jugada individual, especialmente cuando ve que tiene cerca la opción de marcar gol y sólo mira a la portería.

Los tics de Vinicius en Cornellá se reprodujeron en Butarque en el partido de Copa. El brasileño hizo la guerra por su cuenta pero rehusó remangarse a la hora de defender. Aquella falta de tensión, casi dejación de funciones, provocó la bronca de Modric sobre el propio césped. Luego el croata quiso restarle importancia en público y Ancelotti ratificó de forma implícita el rapapolvo de uno de los capitanes a Vini. «Siempre hay que respetar lo que diga Luka», aseveró Carletto.

Tanto Ancelotti como sus compañeros saben que el Real Madrid es mucho mejor equipo con Vinicius que sin Vinicius. También coinciden en señalar que todas las opciones que tiene el equipo madridista de conseguir éxitos deportivos esta temporada pasan porque el brasileño vuelva a ofrecer su mejor versión, la que le convirtió la temporada pasada en el mejor futbolista del mundo por mucho que le negaran el Balón de Oro.

«Necesitamos a Vini para ganar títulos», aseguran varios de sus compañeros conscientes de la importancia del brasileño en el juego ofensivo del equipo. Y no sólo por sus goles, que marca muchos, sino también de sus asistencias y de su capacidad para repetir esfuerzos y destrozar a las defensas rivales. Sin un buen Vinicius, el Real Madrid tendrá casi imposible competir por la Liga y la Copa y menos aún por la Champions, la competición preferida del madridismo.

La megaoferta de Arabia Saudí

«Estoy muy contento de haber podido llegar a los 100 goles con esta camiseta. Ojalá pueda seguir así, marcar mucho más goles y una época en este equipo que es mi sueño», aseguró Vinicius tras el partido de Champions ante el Red Bull Salzburgo en el Bernabéu, al tiempo que hacía una promesa sobre su conexión con Mbappé: «Kylian ha llegado para ayudar y nosotros le ayudaremos para que sea el Pichichi de todos los torneos». Pues esa conexión, desde luego, no se vio en Cornellá.

Vinicius también lleva semanas en el ojo del huracán (casi su hábitat natural) por la insistencia de Arabia Saudí en ponerle sobre la mesa el mejor contrato del mundo: 1.000 millones por cinco temporadas. Pero el brasileño tiene claro que lo mejor para su presente y para su futuro es seguir vistiendo la camiseta blanca. Pero una cosa es el deseo de Vini de jugar muchos más años en el Real Madrid y otra que una oferta como la que desde Arabia le han puesto encima de la mesa no acabe descentrándote de tu objetivo fundamental: jugar al fútbol.