En Brasil lo tienen claro: «Vinicius perdió el Balón de Oro por racismo»

Vinicius domina el mundo. El miércoles pasado, 24 horas después de haber recibido el premio The Best, el brasileño conquistó la Copa Intercontinental con el Real Madrid. Es ya su 14° trofeo con la elástica merengue. Además, como si fuera poco, el carioca asistió y marcó en la final ante Pachuca. Fue designado claro MVP. El viaje a Catar resultó ser redondo. Sin embargo, en Brasil siguen sin cerrar la herida del Balón de Oro. «Perdió el Balón de Oro por racismo», explicaba la columnista Milly Lacombe del medio Brasil UOL.

La elección de Rodrigo Hernández como Balón de Oro sigue dando mucha guerra. Todo apuntaba a que Vinicius lo iba a ganar. Los números y los trofeos conquistados también. Sin embargo, a escasas horas de que el galardón sea entregado, tanto el futbolista como la entidad se quedaron en Barajas. No se marcharon a la gala que se celebraba en París. ¿El motivo? Una filtración de que el 7 no sería el ganador del premio. Respuesta de Chamartín a France Football: «El Real Madrid va adonde se le respeta». Entonces, ningún representante blanco se presentó en la capital francesa, ni siquiera para recoger el galardón de «Mejor Club del Año».

«Haré diez veces más si hiciera falta. No estáis preparados», avisaba el carioca tras ser olvidado por los votantes de France Football. Y desde aquel 28 de octubre, el 7 está revolucionado. Seis goles y tres asistencias para el nativo de São Gonçalo. Si una lesión muscular le frenó (se perdió cuatro partidos), el delantero parece estar totalmente recuperado y listo para romper récords individuales y colectivos en 2025.

Vinicius, arropado por todos tras perder el Balón de Oro

Carlo Ancelotti fue el primero en mostrarle su apoyo. Después de que el técnico italiano se llevara el premio del mejor entrenador del año, Carletto no se olvidó de sus pupilos. «Quiero agradecer a mi familia, a mi Presidente, a mi club, a mis jugadores y sobre todo a Vini y Carvajal», decía el técnico transalpino que también incluyó a su lateral derecho en la ecuación.

Eduardo Camavinga también apoyó a su «hermano». El francés es muy cercano a Vinicius. Es muy habitual que los dos jugadores pasen momentos juntos. Vacaciones en Brasil, partidos del Real Madrid Basket… el centrocampista y el atacante son inseparables. Después de ver lo ocurrido, el internacional con los Bleus publicó un emotivo mensaje a sus redes. “Hermano, eres el mejor jugador del mundo y ningún premio puede decir lo contrario. Te quiero, hermano”, escribía Cama, haciendo referencia también a la adulteración de la “política en el fútbol”.

Éder Militão y Rodrygo, compañeros en club pero también en la canarinha, también tuvieron sus palabras hacia Vini. El zaguero fue claro. «Eres el mejor, y esto no te lo quitará nadie. ¡Eres el mejor!», decía. Rodry, más de lo mismo. «Y así nuestro mundo sigue, seguimos hacia adelante. Te amo”, expresó el 11. Otro texto que emocionó al madridismo fue el de Fede Valverde. El Pajarito fue contundente tras el resultado. “No hay ningún premio que demuestre lo bueno que eres. Y no me refiero sólo a tu calidad como jugador, sino también fuera del campo. Te quiero, hermano”, relataba el uruguayo.

Prácticamente toda la plantilla del Real Madrid tuvo un mensaje de apoyo hacia Vinicius. Lunin, Brahim, Arda Güler, Ferland Mendy, Joan Martínez, Tchouaméni, e incluso el propio Carvajal tuvieron palabras para apoyar al carioca. Y todos ‘decían’ lo mismo: “Eres el mejor”. Otros ex madridistas se unieron a la oleada. Uno que ganó el galardón, Karim Benzema, también salió a la redes para aportar su amor a Vinicius. “Demasiado bueno”, zanjaba el Nueve. Toni Kroos dejó su clase hablar. “Es el mejor”, zanjaba.