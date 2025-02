Hasta Rafa Nadal se moja por la entrada a Mbappé: «Fue exagerada, hay que cuidar a los deportistas»

Rafa Nadal no se ha cortado este lunes a la hora de valorar la brutal entrada de Carlos Romero sobre Kylian Mbappé la noche de este sábado en Cornellá. Y es que el partido que el Real Madrid disputó ante el Espanyol y que terminó con derrota por la mínima de los blancos (1-0) sigue dando que hablar debido a dos polémicas arbitrales.

El ex tenista español, doble campeón olímpico y ganador de 22 Grand Slam, no pudo ser más claro al ser preguntado sobre la polémica entrada que sufrió el astro francés y que se saldó únicamente con tarjeta amarilla para el jugador perico.

«La entrada a Mbappé me pareció exagerada, no entiendo que no se expulse. Más que nada por la salud de los jugadores, esto se debería penalizar más que otras cosas. Si me preguntas si creo que fue roja, para mí era magenta», aseguró el de Manacor hoy ante los medios.

😅 «No he visto la carta. La entrada me pareció exagerada, para mí era magenta». 👀 ¿La polémica del Espanyol-Real Madrid? @RafaelNadal lo tiene claro. 🔴 https://t.co/jNj93g8uig pic.twitter.com/wLYv8rD2gm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 3, 2025

Durísima carta del Madrid a la RFEF

Con respecto a la demoledora reclamación formal que el Real Madrid ha enviado este lunes a la Federación Española de Fútbol por el lamentable arbitraje de Muñiz Ruiz e Iglesias Villanueva en el partido contra el Espanyol de este fin de semana, Nadal aseguró que no ha tenido tiempo aún para leerla: «No he visto todavía la carta, no puedo opinar sobre cosas que no he visto», explicó el mejor deportista español de todos los tiempos.

Y es que desde el club blanco consideran que el arbitraje de último encuentro que disputaron los hombres de Carlo Ancelotti «sobrepasa cualquier error humano o de interpretación arbitral», puesto que la expulsión a Romero por la durísima entrada a Mbappé fue clara y por el gol anulado a Vinicius, que consideran claramente legal. Asimismo, el Real Madrid también exigió a la RFEF que les facilite de inmediato los audios del VAR de ambas jugadas polémicas.