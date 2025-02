Hasta Iturralde González clama por la criminal entrada a Mbappé: «Es roja, rojísima y más roja todavía»

Hasta el colegiado Iturralde González se indignó por la entrada criminal de Carlos Romero a Kylian Mbappé durante el partido entre Espanyol y Real Madrid y reconoció que era roja «clarísima». Y es que ninguno de los colaboradores arbitrales que trabajan en los medios duda de que la acción entre el defensa perico y el atacante madridista estuvo mal arbitrada.

«Es roja, rojísima y más roja todavía. La tiene que ver el árbitro. Yo creo que el VAR no le llama –y para mí hace mal en no llamarle– porque no le llega a impactar con todos los tacos, sino que le raspa. Pero en esta jugada no llegas al balón, no tienes disputa, vas con los tacos, arriba… Lo tiene todo. Es una de las peores entradas que he visto yo en los últimos años, porque igual te retira», valoró con firmeza un Iturralde González indignado con la actuación de Muñiz Ruiz mientras reconocía que Carlos Romero debió ser expulsado.

Pero Iturralde González también analizó el resto de jugadas polémicas del Espanyol-Real Madrid. «El VAR puede interpretar que esa mano viene propiciada porque el jugador del Real Madrid le empuja al del Espanyol. Si Muñiz Ruiz hubiera tenido que acudir al monitor, una vez que vas al VAR tienes que pitar lo que ves», dijo Iturralde en la Cadena Ser.

⚠‼@Itu_edu sobre la roja que pide el Madrid por la entrada de Carlos Romero a Mbappé #EspanyolRealMadrid 🗣 «ES ROJA, una de las peores entradas QUE HE VISTO ESTE AÑO» ✋ «Si le coge bien PUEDE DESTROZARLE LA CARRERA A MBAPPÉ» ❌ Muñiz Ruiz le ha sacado amarilla pic.twitter.com/nPj8RtxovB — Carrusel Deportivo (@carrusel) February 1, 2025

La prensa mundial alucina con la no roja a Romero

La prensa mundial está alucinando con el escándalo arbitral que sufrió el Real Madrid el pasado sábado en Cornellá en su partido de Liga contra el Espanyol a manos del colegiado Muñiz Ruiz y de un VAR que no hizo acto de presencia en ninguna de las jugadas polémicas. La clara tarjeta roja no señalada a Carlos Romero por una entrada criminal a Mbappé, autor del gol perico minutos después, es la acción que más ha escandalizado a la prensa fuera de nuestras fronteras.

«¿Cómo no es roja esta brutal patada?», señala el periódico Bild en Alemania. Esta frase es un poco el clamor con el que la prensa internacional se acostó el pasado sábado y con el que se ha levantado este domingo. Nadie entienden como en la Liga española esa entrada no es sancionada con tarjeta roja. Pero la triste realidad es que el arbitraje español es así jornada tras jornada.

La acción de Carlos Romero con Mbappé marcó sin duda el partido, y es que el defensa del Espanyol fue el autor del gol perico que le dio la victoria al equipo catalán unos pocos minutos después. La entrada fue criminal, por detrás, y sin opción de disputar la pelota. Fue a derribar al delantero con los tacos a la altura superior del gemelo. No había dudas de que era una roja muy clara. Pero ni Muñiz Ruiz la mostró, ni el VAR hizo acto de presencia.