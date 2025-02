Vinicius se tiene que adaptar a una nueva realidad donde ya no es el único rey

Vinicius Junior se está metiendo en un callejón con difícil salida. Una situación que pocos se podían imaginar no hace tanto. Pero de repente, todo ha cambiado. No de pronto y sin previo aviso, ya que la nueva realidad del brasileño se lleva fraguando mucho tiempo, demasiado. Pero al límite está llegando en estos momentos, cuando parece que todo va en contra de un jugador diferencial, de uno de los mejores del mundo, que no termina de encontrarse cómodo ni dentro ni fuera del terreno de juego.

Butarque fue el ejemplo de la nueva realidad de Vinicius. La bronca de Modric y Valverde al ver cómo el brasileño, una vez más, renunciaba a defender cuando el Real Madrid achicaba agua con el único objetivo de sobrevivir en la Copa del Rey, fue el fiel reflejo del momento del brasileño. Sus compañeros, los que siempre le han arropado, le arropan y le arroparán mientras siga vistiendo la camiseta del Real Madrid, tienen claro que debe dar más. No sólo de atacar vive el carioca.

Tampoco gustó en el vestuario la enésima amarilla que vio por protestar. Una más. Alberola Rojas le amonestó, tal y como refleja en el acta, por «realizar observaciones de orden técnico en señal de disconformidad con una decisión mía». Es decir, por ponerse a discutir con el colegiado a pesar de que siempre diga que sus reprimendas van al aire. Vinicius vio ante el Leganés su amarilla número 11, las mismas que le enseñaron el curso pasado. Es decir, todo indica que puede superar su propio récord, que son 16 del curso 2022-2023. Una barbaridad. Más si cabe teniendo en cuenta que la gran mayoría no son por hacer una falta en una acción del juego y sí por entrar en batallas con rivales o con el propio colegiado.

Ancelotti, en rueda de prensa, fue claro cuando se le preguntó por su partido. «A nivel futbolístico, el Vinicius de siempre. Muy fresco, muy contundente al encarar. Ha tenido muchas oportunidades, ha dado una asistencia a Brahim y luego la tarjeta. Nada nuevo, todo lo normal», aseguró el italiano con una sonrisa en la boca al decir eso de «todo normal».

El día a día del Real Madrid con un Vinicius que se va de los partidos demasiado pronto, entrando en disputas absurdas que lastran su rendimiento. En el pasado, Vini compensaba esto con su elevadísimo nivel dentro del terreno de juego, pero este curso nunca ha alcanzado su plenitud futbolística y, además, otros compañeros de ataque están brillando. Mbappé crece partido tras partido, mientras que se debe reconocer que Bellingham y Rodrygo en estos momentos están un escalón por encima.

Este cóctel complica el día a día de Vinicius en el Real Madrid, cuyo futuro parece que pasa por estar muchos años vistiendo de blanco, aunque nada es tan seguro. Cada vez son más las voces dentro del club blanco que creen que Vini, superado por muchas situaciones y siendo plenamente consciente de que no es querido en España por aficiones, rivales y algunos colegiados, que no le pasan ni una mientras a otros les consienten todo, puede hacer las maletas al final de la próxima temporada, con Arabia Saudí decidida a darlo todo por el crack brasileño.

La mareante oferta de Arabia Saudí a Vinicius

Arabia Saudí ha venido con todo a por Vinicius, pero el delantero, con la ayuda del Real Madrid, se ha esforzado en de dejar claro que sólo piensa en blanco. Pese a la millonaria oferta que le ha llegado desde el país saudí, el brasileño dice que escucha los cantos de sirena porque quiere seguir haciendo historia en el Real Madrid. Al menos hasta el momento. «Ojalá pueda seguir aquí por muchos más años», dijo en declaraciones a los medios oficiales del club. Pero el futuro no está ni mucho menos claro.

Como ya contó OKDIARIO durante la celebración de la Supercopa de España en Yeda, Arabia Saudí había decidido mejorar la primera propuesta que envió al entorno del jugador, nunca de manera oficial. Y es que, como hemos explicado anteriormente, nunca llegó a las oficinas del Real Madrid. El club blanco sí es consciente de este interés desde el primer momento porque Vinicius y los suyos se lo hicieron saber a la entidad, dejando siempre claro que su intención era seguir vistiendo de blanco.

La primera propuesta reportaba a Vinicius 1.000 millones netos por cinco temporadas, 200 kilos al año, un contrato con el que multiplicaría notablemente su salario en el Real Madrid, que en verano se vio mejorado para cobrar lo mismo que Mbappé. Además, la propuesta del PIF de Arabia Saudí con Vinicius para que el brasileño diese el paso de hacer las maletas para jugar en Arabia Saudí incluía también la opción de que el brasileño se convierta en imagen y embajador del Mundial 2034, que se disputará en Arabia Saudí.

Esta nueva propuesta mejora notablemente todas las cifras. La idea de Arabia Saudí es ofrecer a Vinicius una cifra próxima a los 300 millones de euros por temporada. Mejoraría en casi 100 kilos la primera propuesta. Por lo tanto, por cinco temporadas, pasaría de ingresar 1.000 millones de euros a una cifra próxima a los 1.500 millones. Además, también mejorarían la oferta que harían al Real Madrid para tratar de llevarse a su estrella.

Una estrella debe salir

El Real Madrid siempre tuvo claro que con la llegada de Mbappé no iba a salir ningún atacante en el primer año. No era necesario. El club quería ver como casaba el galo con sus compañeros, pero en el segundo año sí se debían tomar decisiones. El verano se acerca y la entidad madridista debe decidir.