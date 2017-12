El presidente de Ferrari critica con dureza a sus pilotos en la cena de Navidad del equipo

Comenzaron la temporada con el objetivo de acercarse a Mercedes, pero verse dentro de la pelea por el título hizo que las expectativas creciesen. Hablamos de una escudería Ferrari en la que, a pesar de haber firmando un 2017 más que notable en comparación con los años anteriores, existe cierta sensación de fracaso. Acabada la parte europea de la temporada Vettel lideraba la general, pero se acabó hundiendo fruto de errores propios y fallos de fiabilidad de su monoplaza. De Raikkonen mejor ni hablamos, ya que más allá de su pole position en Mónaco no ha brillado.

Todo esto no ha pasado inadvertido para Sergio Marchionne, que ha tomado la palabra en la cena de Navidad de Ferrari para darle un toque de atención a sus pilotos. De Vettel espera que corrija sus errores en 2018, mientras que de Raikkonen deja entrever que puede ser su último año vestido de rojo.

“Vettel a veces parece del sur, es cuestión de carácter. Es muy emocional, ha cometido los fallos de un gran jugador bajo presión. Pero es un chico que se estudia mucho y creo que habrá aprendido, en 2018 no veremos más su cara meridional. De ahora en adelante, con un coche competitivo, la responsabilidad es suya. En cualquier caso no se ganan cuatro mundiales sin ser un campeón”, ha dicho Marchionne de su piloto estrella.

Respecto a Raikkonen, Marchionne dice que “a veces es un placer verle pilotar, y otras veces no se le reconoce. Debemos encontrar el momento justo para verle rendir al máximo. Sería un pecado que Kimi acabara su carrera el próximo año sin demostrarlo”. ¿Se trata de una amenaza del presidente al finlandés si no mejora su rendimiento? En toda regla, ya que incluso parece estar pensando en un sustituto que, en parte, ya estaría elegido. “El próximo Kimi será un joven, vienen grandes talentos como Leclerc, Verstappen o Giovinazzi. Veremos qué hace Charles -Leclerc-, estoy muy contento con él. No tengo ninguna duda de que seremos competitivos por el título en 2018. Este año tuvimos muchos problemas en el banco de pruebas con la última evolución de la unidad de potencia. Eso ha hecho que cambiáramos nuestra estructura técnica”.