Kimi Raikkonen desvela la verdadera razón por la que sigue en Fórmula 1

Muchos se preguntan cómo es posible que Kimi Raikkonen siga siendo piloto de Fórmula 1 a estas alturas. Al menos en un equipo como Ferrari. Con una edad cercana a la cuarentena y unos resultados que están a años luz de los de sus compañeros de equipo, el piloto finlandés completará en 2018 su octava temporada vestido de rojo, la quinta en su segunda etapa. Pero, ¿qué necesidad tiene el propio piloto de mostrar un rendimiento que está tan lejano de lo que un día fue? Simplemente su amor por las carreras y un hambre de victoria que todavía no ha desaparecido en él, tal y como él mismo reconoce.

“No seguiría yendo a un circuito si no tuviese hambre de victoria. Disfruto de las carreras y no me cuesta decir que esa es la única razón. Quiero estar en Fórmula 1 por hambre de triunfo y mientras lo tenga seguiré allí y daré el máximo”, ha asegurado Raikkonen en unas declaraciones recogidas por Motorsport TV.

Teniendo claro que su motivación sigue intacta, Raikkonen espera que 2018 le traiga más alegrías que la recién terminada temporada, en la que tiene claro que no han triunfado por una mera cuestión de detalles. “Empezamos el año con demasiada calma. Luego tuvimos buenos momentos, aunque lejos de lo que queríamos a final de temporada. Por eso, debemos poner las cosas en su sitio desde la primera carrera en Australia. Tenemos la velocidad, pero si no hacemos las cosas perfectamente perderemos muchos puntos que luego son irrecuperables”.

Razón no le falta a Raikkonen, aunque para que sus palabras sean realmente creíbles lo primero que ha de hacer es rendir, como mínimo, igual que su vecino de box. Desde su retorno a Ferrari en 2014, ha sido vencido tanto por Fernando Alonso como por Sebastian Vettel, acercándose al segundo solamente en 2016, y más por demérito del germano que por mérito del propio Kimi. ¿Será 2018 su último año en Fórmula 1? Ya nadie se atreve a asegurarlo.