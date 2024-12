Ni Telepizza ni Pizza Hut: esta cadena de pizzas ordena el cierre inmediato de sus locales

Una cadena de restauración especializada en pizzas ha ordenado el cierre inmediato de sus locales. No son buenos tiempos para el negocio de la restauración y menos si tenemos en cuenta que estamos ante una serie de elementos que se ha convertido en un problema de fuerza mayor. Por lo que, tenemos por delante una serie de elementos que serán los que marcarán el futuro de este tipo de locales de restauración. Sin duda alguna, estamos ante una manera de comer fuera y dentro de casa que está cambiando.

No todas las franquicias de restauración son iguales, sobre todo, si tenemos en cuenta que algunas han conseguido un éxito abrumador y otras no. Son parte de un todo para el que debemos estar preparados. Somos los primeros que quizás apostamos por un todo, que implica una transformación total en algunos detalles, pero cuidado, porque al salir de casa nos hemos vuelto de los más exigentes. Necesitamos empezar a pensar en formas de poder obtener aquello que tanto deseamos de la mano de pequeños toques de alegría o de productos que han acabado llevando a la bancarrota a sus ideólogos.

Ni Pizza Hut ni Telepizza

Los reyes de las cadenas de pizza siguen en pie desde hace muchas décadas. Nos costará saber cuál de las pizzerías ha llegado antes, pero es en realidad, una pequeña parte de un sistema que parece destinado a sufrir las consecuencias de una nueva crisis mundial.

Estamos ante un cambio global. Lo estamos viendo en determinados momentos y lo seguiremos viendo, sobre todo, si tenemos en cuenta algunas novedades destacadas que pueden acabar siendo un problema para muchos. Habrá llegado ese momento en el que vamos a decir adiós a determinados detalles que pueden ser los que marcarán una diferencia.

Pizza Hut es quizás una de las primeras pizzerías industriales que pudimos descubrir de la mano de una serie de elementos que quizás hasta el momento no habíamos tenido en cuenta. No es fácil moverse en este mundo y menos apostar claramente por algunos elementos que quizás hasta ahora no teníamos presentes.

Telepizza es otras de las cadenas que sigue actuando al 100% de la mano de una manera de funcionar que le ha servido para acabar obteniendo algo que quizás necesitamos. Un giro radical que hasta el momento no pensábamos que podría ser una realidad ha llegado al sector de las pizzerías.

Esta cadena de pizzerías ordena el cierre inmediato de sus locales

Tal y como se presenta esta cadena de pizzerías en su página web: «Bueno, en realidad, Oath Pizza comenzó en una pequeña tienda costera en la isla de Nantucket por una obsesión por hacer una pizza tan buena como la isla en la que nació. Y toda buena pizza debe comenzar con una gran corteza. Hecho con ingredientes reales, estirados a mano, a la parrilla y asados en aceite de aguacate, perfeccionamos nuestra receta. Cocinamos pizzas hasta que nos quedamos sin e hicimos masa durante la noche para mantenernos al día con las líneas de lugareños y turistas. Resulta que la pizza está hecha con mejores ingredientes… bueno, sabe mejor. Así que hicimos el juramento Better Pizza, para ayudar a la gente a comer mejor sin renunciar a los alimentos que aman. Para inspirar felicidad en nuestras comunidades desde el primer bocado hasta el último».

La pizza saludable parecía que era posible, disponían de varias versiones de este plato estrella, según nos explican: «¡Pizza hecha con mejores ingredientes simplemente sabe mejor! Piensa: salsas caseras, verduras frescas, proteínas orgánicas Applegate® y toneladas de opciones veganas y sin gluten, como nuestra nueva corteza de garbanzos Banza».

Incluso consiguieron crear una pizza con toques dulces: «Lleno de inventos como nuestra pizza de galletas de trozos de chocolate (piensa: beignet caliente se encuentra con galleta de chispas de chocolate) y nuestros palitos de pan de tocino a la barbacoa, nuestro menú fue hecho para ti».

Por desgracia esta idea o concepto no cuajó del todo o hubo una mala práxis que acabó llevando a los propietarios de la marca a la quiebra. Sin duda alguna, estamos ante el fin de una era que afectarán a las ciudades de Estados Unidos en los que se habían instalado estas pizzerías.

Para todo aquel que abre un restaurante o un bar, teniendo en cuenta que estas empresas acaban dando una marca a la persona que empieza, es siempre una buena opción. Tendremos que estar pendientes de algunos elementos que quizás no sabíamos que eran tan importantes.

Apostar por una marca fuerte, pero cuidado, porque un cierre de una franquicia como esta puede acabar con una empresa que deberá reinventarse para poder salir de esta situación en la que la propia marca ha acabado metiéndose sin esperarlo.