Carlos Sainz: “Mi temporada 2018 empezó hace tres o cuatro carreras, hemos avanzado mucho”

La temporada 2017 de Fórmula 1 ha llegado a su fin, y con ella las primeras carreras de Carlos Sainz como piloto oficial de Renault. Éstas le van a servir al madrileño para llegar mucho mejor preparado al GP de Australia del año que viene, pues le han aportado una experiencia que, de lo contrario, habría tenido que adquirir a marchas forzadas durante los test de pretemporada.

Sainz ha reconocido tras el Gran Premio de Abu Dhabi que su temporada 2018 ya ha comenzado. “Para mí la temporada ha empezado hace tres o cuatro carreras, no quería que terminara porque estaba aprendiendo muchas cosas. Hemos avanzado mucho en cuanto a cosas para el año que viene que quería probar y sentir. Ahora tenemos el test para probar algunas cosas que nos van a dar un empujón para la próxima temporada”.

Por desgracia, la última prueba del año no le ha dado a Sainz la recompensa que merecía por su velocidad, ya que el madrileño tuvo que retirarse después de que sus mecánicos cometiesen un error de bulto durante el ‘pit stop’, devolviendo al madrileño a la pista con una rueda sin fijar. Carlos, no obstante, no ha querido hacer sangre del asunto. “Ha sido una pena porque íbamos haciendo una muy buena carrera, pero estas cosas pasan. Me quedo con la carrera que estábamos haciendo, hay muchas cosas positivas. Aquí fallamos todos alguna vez durante el año, por eso no estoy disgustado”.

Haciendo un balance del año, Sainz se ha mostrado muy contento de haber acabado el mundial en la novena posición, solamente superado por los pilotos de los tres grandes equipos y los dos Force India. “Estoy muy contento de haber terminado noveno en el mundial de pilotos, el primero del resto”.