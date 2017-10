Vettel se deshace en elogios con Raikkonen: “Es el mejor compañero que he tenido”

Parece que fue ayer cuando debutó en la Fórmula 1 al volante de un BMW-Sauber en el Gran Premio de Estados Unidos de 2007, pero no. Sebastian Vettel es ya uno de los pilotos más veteranos de la parrilla, con lo que escucharle hablar acerca de sus vivencias es siempre un placer. Esto es precisamente lo que ha hecho en la web Motorsport, donde ha afirmado que el mejor compañero de equipo que ha tenido en el Gran Circo es Kimi Raikkonen. ¿La razón? Lo sencillo que es trabajar con él.

“Obviamente es mucho más fácil trabajar con alguien por el que sientes respeto. Sabes que las personas tienden a poner las cosas un poco más complicadas de lo que son de por sí, especialmente en Fórmula 1, así que es bueno si puedes trabajar con alguien donde no haya política, ni confusiones, ni nada. En este sentido, Kimi es probablemente el mejor compañero de equipo que he tenido”, afirma Vettel.

El tetracampeón del mundo también ha tenido tiempo para hablar de los que fueron sus dos compañeros de equipo en Red Bull, reconociendo que su relación con Ricciardo fue bastante mejor que la que tuvo con Webber. “También me llevé bien con Daniel Ricciardo. Con Mark Webber, obviamente teníamos nuestras diferencias. Éramos de diferentes generaciones, por lo que desde el principio no estuvimos tan cerca. Pero así es como es”. Curioso argumento el de la diferencia de generación entre él y Webber, ya que el australiano es de la misma época que Raikkonen…

En un plano más general, Vettel asegura sentirse muy cómodo en Ferrari, equipo para el que ha renovado para los próximos años. Esto es lo que le hace feliz, y no el conseguir más o menos victorias. “Estoy feliz y honrado por correr para Ferrari, pero quiero ganar. ¿Mido la felicidad en el éxito? Probablemente no. Lo que me hace feliz es salir del coche y decir que he dado todo y que estoy contento con mi trabajo. Creo que me hace muy feliz ver eso, tener al equipo detrás, para ver que todos estamos juntos como uno sol. Y, aparte de las carreras, obviamente todos los desafíos que tengo en casa”.