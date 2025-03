Flick: «Le dije a Lewandowski en el descanso que tenía que marcar dos goles y lo hizo»

Hansi Flick analizó la victoria del Barcelona sobre el Girona, por 4-1, en la sala de prensa del Olímpico de Montjuic. Un doblete de Lewandowski fue determinante para superar el empate de Danjuma en el inicio del segundo tiempo. El equipo azulgrana mantiene el liderato de la Liga con tres puntos más que el Real Madrid.

«Lewandowski ha marcado goles cruciales esta temporada. No me gusta hablar de jugadores individuales, pero es un jugador especial. También estoy muy feliz por Ferran, fue un gol muy importante», comenzó señalando ante los medios el entrenador del Barcelona.

«Conseguimos tres puntos y eso fue lo más importante. Eso es lo que más me gustó de este partido, además de la energía que mostramos tras el descanso. Es normal tener dudas tras el empate», añadió Hansi Flick en rueda de prensa.

«El Girona es un buen equipo, maneja bien el balón. Hicimos cambios porque sufrimos cansancio entre los jugadores. A estas alturas de la temporada el cansancio es normal», comentó el entrenador alemán sobre el rival.

“Hoy hemos hecho un gran partido y hemos conseguido tener la posesión en parte del partido. Los cambios han funcionado y estoy muy feliz», dijo Flick.

«Creo que la primera parte fue muy buena. Puede que se nos haya escapado uno o dos goles más, pero hay que reconocer que el Girona defiende muy bien, sabe tener el balón, tiene una excelente posesión. Me encanta esa idea, la forma en que quieren jugar al fútbol y quedarse con el balón», comentó el preparador alemán.

«Refleja nuestra idea. Queremos atacar. Queremos crear ocasiones. No solo de gol, sino crear ocasiones constantemente. Eso es lo que veo y me encanta de este equipo, y es lo que siempre buscamos», valoró el entrenador blaugrana.

«En el descanso le dije a Lewandowski que tenía que marcar dos goles… y lo hizo», añadió el técnico azulgrana. «Raphinha no jugó por molestias. Fue honesto y me dijo que no estaba completamente recuperado… Ahora esperamos que esté en mejor forma para el miércoles», completó sobre el brasileño.