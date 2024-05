Lando Norris celebró por todo lo alto su victoria en el GP de Miami de Fórmula, y es que fue su primer triunfo en el Mundial de Fórmula 1 tras varias temporadas compitiendo al máximo nivel. Numerosos aficionados de la F1 en las redes sociales han reaccionado a vídeos e imágenes de Max Verstappen y Lando Norris de fiesta juntos después pese a la rivalidad sobre la pista.

Según The Telegraph, Lando Norris salió a celebrar su primera victoria en una carrera en Carbone Beach. La fiesta contó con varios deportistas de alto perfil y celebridades como las estrellas de la NFL Travis Kelce, Patrick Mahomes, Tyreek Hill y superestrellas de la NBA como LeBron James y Kevin Durant. Más tarde, aparecieron en X (antes Twitter) fotos de Norris de fiesta con Max Verstappen en E11EVEN, un club nocturno en Miami. Muchos fanáticos tenían curiosidad por saber en qué discotecan estaban ambos pilotos de F1, e incluso se preguntaban si ambos estaban en un club de striptease.

El propio Norris reconoció después que brindó por su victoria en Miami con una vertiginosa juerga de 24 horas que incluyó dos rondas de golf en Augusta. Fue la primera victoria del piloto de McLaren en la Fórmula 1 después de 110 intentos, venciendo al actual campeón mundial Max Verstappen, íntimo amigo suyo desde que ambos eran niños. Después de esa sonada fiesta en Miami, Lando Norris voló de regreso al Reino Unido para jugar al golf con el jefe de McLaren, Zak Brown.

max clubbing in miami with lando!!! the all black fit 😵‍💫😵‍💫😵‍💫😵‍💫 pic.twitter.com/lYR6BLqsHn — nini (@SCUDERIAFEMBOY) May 6, 2024



«Fui a ver al equipo y todos estaban tomando una copa y pasando un buen rato, lo cual estaba permitido y aceptado. Luego fui a divertirme aún más con algunos amigos. Y de allí fui a Augusta y jugué en Augusta dos veces. Me desperté el martes por la mañana y la primera vez que dormí fue el lunes por la noche, así que fueron un par de días largos, pero valió la pena», dijo entre risas Norris, desvelando que tuvo un problema con su coche: «No podía arrancarlo, pero entonces los fans me reconocieron y empujaron mi coche y lo arrancaron colina abajo. Fue top, ¡tal vez si no hubiera ganado la carrera no me habrían conocido! Esas son las ventajas de la vida».

El inglés era el hombre más feliz del mundo y lo demostraba tras un triunfo que nunca olvidará y del que también disfrutó en la distancia Magui Corceiro. El romance del piloto y la influencer portuguesa, ex novia de Joao Félix, se ha confirmado casi un año después de la primera vez en la que se les vio juntos. Los dos acudieron juntos hace unas semanas a la final del Masters 1000 de Montecarlo para ver el partido entre Stefanos Tsitsipas y Casper Ruud, tratándose de la primera aparición pública de la pareja, más allá de las ocasiones en las que han sido pillados juntos, como el año pasado en un coche y en una cafetería también en Mónaco.