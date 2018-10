Kanté se convierte en un objetivo prioritario para el Madrid

Según 'Le10Sport' ven en N'Golo Kanté un buen recambio para Luka Modric

El mercado de fichajes está cerrado pero en el Real Madrid no descansan, están trabajando sin parar de cara al mercado de invierno. En ese sentido, uno de los grandes objetivos del club es N’Golo Kanté. Según el medio francés Le10Sport, el internacional galo se ha convertido en una prioridad para el equipo que comanda Julen Lopetegui. Aunque los blancos no son los únicos interesados en hacerse con sus servicios.

Acorde con la información del citado diario, el PSG también está tras los pasos del mediocentro del Chelsea. Kanté comenzó a destacar durante su etapa en el Leicester y continuó con su progresión en el club londinense. Allí se ha convertido en una pieza clave, igual que también lo es en la selección campeona del mundo en el pasado campeonato disputado en Rusia. En el Madrid hace tiempo que tienen su nombre apuntado en la agenda.

Sin ir más lejos, el pasado verano ya colocaron al francés en el Madrid como recambio de Kovacic aunque finalmente no fue así. En las oficinas del Santiago Bernabéu no le han perdido la pista en ningún momento y están siguiendo muy de cerca su progresión y, según el citado medio, lo ven como un buen recambio para Luka Modric. Su fichaje no sería nada sencillo puesto que los blues no están dispuestos a vender a una de sus estrellas a cualquier precio.

Además, el gran objetivo del Madrid es Eden Hazard. A pesar de las últimas informaciones publicadas en Inglaterra, en Concha Espina no bajan los brazos y cuentan con que el belga ha expresado en numerosas ocasiones que su sueño es vestir de blanco. Otro de los puntos a favor es que todavía no ha renovado y ha rechazado varias propuestas del Chelsea para ampliar su contrato. Por ahora no es más que un interés, pero la realidad es que el Madrid rastrea el mercado y los dos jugadores del conjunto inglés están en la agenda madridista.