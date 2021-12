Hasta hace pocos meses, durante el pasado verano, Ferrán Jutglà seguía perteneciendo al Espanyol tras media vida en el club perico. Fue canterano del conjunto espanyolista durante los últimos nueve años, capitán y líder del filial blanquiazul. Algo pasó por allí que se decidió no renovar al jugador, fue entonces cuando apareció el Barça para darle una oportunidad. Salió bien. El delantero es ahora el nuevo ídolo culé, goleador en el último encuentro ante el Elche tras una actuación ilusionante como referente en ataque ante la plaga de lesiones que azota al equipo.

Xavi Hernández le incluía en el once titular ante toda sorpresa. El joven había tenido un buen debut en el amistoso ante Boca Juniors. Tuvo buenos minutos de referente y se lució con un sensacional gol que dejó atónitos a los espectadores saudíes. El egarense, consciente de las carencias en ataque del equipo, le dio la oportunidad al joven: su primera titularidad en la élite de la mano del Barcelona. Fue un debut soñado, buena actuación y primer gol con el primer equipo con un testarazo que no logró adivinar Badía.

Pero la historia de Jutglà es curiosa. El ahora canterano culé lo fue durante nueve años del Espanyol. A la prolífica cantera perica llegó con tan solo 13 años, allá por el 2012. Allí se formó y fogueó como el futbolista que es hoy, un extremo potente y habilidoso con mucho gol que puede actuar también como referencia, muy móvil y buscando siempre los espacios como demostró en su primera titularidad en partido oficial ante el Elche. Tuvo cesiones a Valencia y Sant Andreu el joven antes de ser líder y capitán del filial catalán.

Las vueltas que da la vida. Cae un dato curioso de lo rápido e impredecible que es el fútbol a veces. Jutglà la pasada temporada fue uno de los goleadores del derbi de filiales entre el Barça y el Espanyol. Él, evidentemente, aún defendía la elástica perica con el equipo en Segunda B. El delantero, con el dorsal 11 a la espalda, fue autor del gol que ponía el empate en el marcador en el Johan Cruyff. Era el 1-1 tras el tanto inicial de Peque, que transformaba con un testarazo en el 38′, a poco del descanso. El jugador lo celebraba con rabia, quitándose el brazalete de capitán y besándolo ante el eterno rival. El partido no acabaría resolviendo Rey Manaj en favor del filial culé (2-1).

El Espanyol decidió en su día no renovarle, en principio por no ver en él un potencial futbolista para su primer equipo, segundo porque tenía otras ofertas encima de la mesa que mejoraban sus pretensiones económicos. Un poco de todo. Decidió firmar por el Barça y, posiblemente, jamás pensó que le llegaría la oportunidad de jugar con el primer equipo. La deriva deportiva y económica del club blaugrana ha dejado opciones, una puerta abierta a los jóvenes que cada vez son más importantes y deciden en los planes de Xavi Hernández.

Jutglà abre un camino hacia su continuidad con Xavi, sus minutos fueron loables más allá del gol que sirvió para abrir la lata. Su movilidad y aptitudes como nueve gustaron, principalmente porque no había otro jugador que pudiera cumplir ese rol, pero es cierto que se amoldó con mejor tono a lo que venía exigiendo el entrenador catalán a sus delanteros, como fue hasta hace poco Memphis, que no cuajó como referencia. Con la amplia lista de lesionados en ataque y la espera de que lleguen los ansiados fichajes que pide Xavi, el ex perico tiene opciones de seguir sumando minutos con el primer equipo culé. Quién lo diría.