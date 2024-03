Feroces críticas en Italia al árbitro del Barcelona-Nápoles

En Italia terminaron muy enfadados con la actuación de Danny Makkelie, árbitro del Barcelona-Nápoles, tras la eliminación del conjunto italiano que clasifica a la Juventus para el Mundial de Clubes. En especial, la prensa italiana se ha mostrado muy crítica con el penalti no señalado por pisotón de Cubarsí a Osimhen y piden la roja para Andreas Christensen por la entrada sobre Lobotka, tras una acción en la que había fuera de juego previo de un futbolista del Nápoles.

Fabio Capello aseguró durante la retransmisión que está «en contra de los penaltitos, pero es que este era penalti, no un caso 50 y 50» y se mostró muy enfadado por la decisión del árbitro holandés. El ex jugador del Nápoles Fabio Quagliarella se mostró en la línea del técnico italiano con el pisotón, mientras que Alessandro Costacurta dijo que era penalti a la vez que resaltó el buen partido de Cubarsí: «Fue el único error de Cubarsí».

Esto dijeron en la retransmisión de la cadena Sky Sport sobre las acciones polémicas del Barcelona-Nápoles, donde Paolo Di Cannio también reclamó que eso ha sido «penalti toda la vida». Por otro lado, el mítico delantero de la Juventus, Alessandro Del Piero, también se mostró en la línea de sus compañeros de plató diciendo que es penalti, y aseguró que «en Italia los árbitros actúan de manera diferente».

Cabe destacar también las declaraciones de un ex árbitro italiano, Graziano Cesari, en Mediaset donde dijo: «Me sorprendió la decisión del VAR de no intervenir. Cubarsí toca el pie de Osimhen, era penalti y el marcador estaba en el 2-1. El árbitro tuvo que pedir ayuda, Makkelie fue insuficiente y no aplicó el reglamento». El colegiado también reclamó una roja a Christensen: «La fea falta de Christensen a Lobotka merecía la tarjeta roja y el gol de la ventaja del Barça nace de una falta de Traoré a Fermín que no era».

«Nápoles, burlado»

Las críticas han acaparado las portadas de los principales medios deportivos como Tuttosport o Corriere dello Sport. «Le negaron un penalti a Osimhen», comienza diciendo Corriere en una primera página donde también hablan de Makkelie y lo definen como «mediocre y desastroso». «La entrada muy fea de Christensen a Lobotka fue solo amarilla y merecía la roja. El de Cubarsí a Osimhen fue un ‘step on foot’, era penalti», espetó.

Por su parte, Tuttosport fue más allá en su portada donde titula: «Nápoles burlado, Juve al Mundial». «El campeón de Italia rozó la remontada y paga la no intervención del VAR sobre el evidente fallo de Cubarsí a Osimhen», aseguró el citado medio italiano. Todos coinciden en que había penalti de Cubarsí a Osimhen y el Nápoles fue «burlado» por el colegiado neerlandés del encuentro, al que le han llovido las críticas desde el país transalpino.

De hecho, hasta Iturralde González, ex árbitro español, reconoció que había pisotón del central del Barcelona al delantero del Nápoles, pero considera que es una «jugada de árbitro» ya que en su opinión es una acción «interpretativa». Lo cierto es que la jugada ha generado mucha polémica en Italia, donde consideran que han robado al Nápoles.