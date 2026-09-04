Fernando Alonso vuelve a lo más bajo en Monza

No era nada que no se esperase para que esté al tanto de cómo avanza Mundial de Fórmula 1 2026, pero Fernando Alonso ha vuelto a lo más bajo en el inicio del Gran Premio de Italia. Y eso siempre será una mala noticia para los españoles. El piloto de Aston Martin ha sufrido los efectos de llevar el motor Honda, uno de los más flojos de la parrilla, en el circuito que más potencia demanda por sus rectas, Monza. El peor es el de Cadillac, que se paró en mitad de los libres 1 e impidió rodar al rookie Colton Herta.

Alonso quedó decimoctavo en el primer entrenamiento del fin de semana y su tiempo fue casi tres segundos más lento que el del líder, Charles Leclerc. Los Ferrari van como un tiro en su casa, con Lewis Hamilton en segunda posición. Por detrás de ellos ya está el primer Mercedes, George Russell, y Liam Lawson, en su segundo GP sustituyendo a Isack Hadjar en el otro Red Bull.

Carlos Sainz completó 25 vueltas y fue decimosexto. Alonso festejó dos de sus 32 victorias en la F1 en esta mítica pista (2007 y 2010) y este fin de semana recuerda, en su casco, al ex piloto español Adrián Campos, el que fuera su primer representante.

Fue una sesión que no permitió dejar demasiadas conclusiones, ya que los equipos no mostraron todas sus cartas, en un circuito en el que será clave la gestión eléctrica y, en clasificación, los rebufos en las largas rectas características de Monza.