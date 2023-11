Fernando Alonso y Aston Martin se llevaron una espectacular alegría en el Gran Premio de Brasil. Después de varias semanas zozobrando en un mar de dudas, el equipo británico volvió a poner en manos de su piloto estrella un coche competente y el español respondió haciendo lo que mejor sabe, es decir, conducirlo a las mil maravillas en el circuito de Interlagos hasta finalizar en tercera posición.

El jefe de rendimiento de la escudería, Tom McCullough, ha explicado que la tercera posición de Alonso en Brasil, después de llevarse un impresionante mano a mano contra el Red Bull de Sergio Pérez, no solo es valioso en el presente, sino que tiene muchas importancia pensando en el desarrollo del coche que Aston Martin pondrá sobre el asfalto en 2024.

«Hace nueve semanas, en Zandvoort teníamos un coche con el que estábamos muy contentos. Pero fue específico por el circuito, introdujimos algunas mejoras y luego hicimos demasiado trabajo de desarrollo delante de todos vosotros en los dos fines de semana anteriores a Brasil, que quizás no fuera lo correcto. Estamos muy contentos porque entendemos bien cómo extraer lo mejor del coche, es importante para el año que viene. Pero ahora queremos un buen final de temporada”, explicó McCullough.

El ingeniero británico viajó en el tiempo con sus palabras hasta el Gran Premio de Holanda, donde Alonso volvió a brillar con esa segunda posición. Después de aquella prueba, se abrió un abismo de seis carreras en el que el piloto español no pudo volver a aspirar al podio y que fue todavía más oscuro en los Grandes Premios de México y Estados Unidos, donde encadenó dos abandonos consecutivos.

“Hicimos test muy importantes para el año que viene, tenemos muchos datos ahora y es cuestión de poner la mejor especificación posible en el coche y ejecutar buenos fines de semana. Es duro hacer tanto desarrollo, especialmente en fines de semana de esprint. No nos gusta salir desde el ‘pit lane’. Hicimos lo que teníamos que hacer en la pista, no fue fácil pero es lo que sucede cuando tienes un mal primer entrenamiento en un Gran Premio con sprint”, expuso McCullough sobre lo ocurrido en aquellas carreras, en declaraciones recogidas por AS.

La alegría de Fernando Alonso

El propio Fernando Alonso reconoció, nada más bajarse del podio en el circuito de Interlagos, que en Aston Martin habían pasado «tres semanas duras». «No llegamos preparados a Austin y abandonamos la carrera, luego en México éramos súper lentos y también tuvimos que abandonar… La reparación que hicimos ayer… el equipo se merecía una alegría. Es un resultado inesperado que nos da moral para las últimas carreras y para el año que viene», subrayó.

«Todavía estamos aprendiendo del coche. Hemos estado probando cosas para encontrar la dirección para el año que viene, sin olvidar este que estamos compitiendo aún. Lo siguiente Las Vegas», añadió el bicampeón mundial, pensando ya en la penúltima cita del presente Campeonato de Fórmula 1 que se disputará en la ciudad estadounidense conocida por sus casinos entre los días 16 y 18 de noviembre.