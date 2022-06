Fernando Alonso estalla con su puntuación en el videojuego de la F1: «Es injusto»

La Fórmula 1 está a punto de lanzar al mercado su videojuego oficial y ya ha dado a conocer las puntuaciones con las que ha valorado a los 20 pilotos de la competición. Fernando Alonso no está de acuerdo con los números que le han dado y ha señalado que le parece «injusto» ser tan solo el sexto mejor piloto del juego.

Por delante del asturiano, que tiene una media de 89 puntos, aparecen Max Verstappen (94), Lewis Hamilton (94), Charles Leclerc (92), Lando Norris (90) y George Russell (90). Además, Carlos Sainz (87) es considerado el noveno mejor piloto de la F1 por los creadores del videojuego.

We guess @alo_oficial's going to keep on racing until he reaches 99 or 100 experience then! 😂#F1 @OconEsteban @AlpineF1Team @Formula1game pic.twitter.com/wcuLquUYc7

— Formula 1 (@F1) June 24, 2022