El sueño de Javier Tebas es que su Liga invisible esté a la altura de la Premier League y eso le obliga en ocasiones a lanzar promesas difíciles de cumplir. Brindis al sol con los que meterse en el bolsillo al pueblo aunque esas palabras no guarden relación con la verdad. Y el anuncio del último contrato de televisión ha vuelto a retratar al patrón, que en el pasado año 2015 prometió que en cuatro años los clubes españoles ingresarían lo mismo que la Premier. Otra más.

«En cuatro o cinco años ingresaremos lo mismo que la Premier por derechos audiovisuales». Estas palabras salieron de la boca de Javier Tebas el pasado 7 de septiembre de 2015 en la convención Soccerex celebrada en Manchester. Dos años después, el 28 de noviembre de 2017, afirmó en Bruselas lo siguiente: «En 10 años estaremos prácticamente igualados a la Premier League». Estas palabras no han envejecido bien ya que la Liga recibirá 4.950 millones hasta 2027 mientras que la Premier ha sacado 5.800 entre la temporada 2022 y 2025. A esto hay que sumarle los cerca de 12.o00 kilos que recibe por la venta de los derechos en el extranjero.

La Liga anunció el pasado lunes a bombo y platillo los números de su nuevo contrato de televisión. Telefónica y DAZN pagarán un total de 4.950 millones hasta 2026-2017 por retransmitir los partidos de la competición española. Unos números que mejoran por muy poco el anterior contrato (2.940 kilos por un ciclo de tres temporadas) en palabras de Javier Tebas pero según desvelamos en OKDIARIO, esto tiene su truco. En realidad, esto supone una reducción de 250 millones (50 al año) porque los adjudicatarios de los derechos no tendrán que pagar a Mediapro por la producción de los partidos como ocurre hasta ahora, sino que será la Liga quien lo cubra.

Esta partida representa este año 50 millones que paga Telefónica a Jaume Roures y que, a partir de 2022, será un pago del que se hará cargo la Liga. Así las cosas, los clubes no ingresarán los 4.950 millones anunciados, sino 4.700 en cinco años si se mantienen las actuales facturas que se embolsa la productora catalana de capital chino. Así que los números no son tan buenos como lo pinta Javier Tebas cuyo nuevo contrato televisivo no pasa la prueba del algodón.

La Premier sigue a años luz

En Inglaterra juegan en otra Liga y Javier Tebas lo tiene muy complicado para ponerse al nivel de la Premier. Ya no sólo hay que contar los 5.800 kilos por un ciclo de tres temporadas si no por lo que percibe la competición británica por la venta de derechos al extranjero. El pasado mes de noviembre el Daily Mail informó que la Premier estaba cerca de vender sus derechos al extranjero por un global de 11.600 millones para el trienio 2022-2025. Las diferencias son evidentes. El pasado año 2018, Roures habría pagado un total de 4.485 millones por asegurarse los por asegurarse los derechos en el extranjero hasta la temporada 2024.

Estos números dejan en evidencia a un Javier Tebas que prometio el oro y le moro para los clubes españoles gracias a los derechos de televisión pero no en esta vida no hay mejor juez que el tiempo. ¿Sucederá lo mismo con su plan estrella con CVC? Sus antecedentes no son buenos.