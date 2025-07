Un ex vicepresidente del Barça desvela el ‘barcelonismo’ de Messi y Piqué: «No perdonaron ni un euro»

A toro pasado, el que fuera vicepresidente del Barça durante la convulsa época de Josep María Bartomeu y candidato a las elecciones culés en esta última convocatoria en la arrasó Joan Laporta, Emili Rousaud, ha repasado algunos de los momentos que vivió en la escena del club blaugrana, dejando declaraciones tan llamativas como ese supuesto barcelonismo de figuras como Leo Messi y Gerard Piqué, que no perdonaron ni un euro pese a la situación del Barça.

Rousaud pone en el foco que sí, Messi generaba el sueldo que percibía, así como sus aumentos, pero también exigía aumentos a todo su círculo en el Barça, entre ellos Piqué: «El problema del Barça es que tenía el mejor jugador del mundo y era lo único que generaba el sueldo que ganaba. Pero había una presión del entorno de los jugadores de Leo, Jordi Alba, Piqué, Busquets… a todos se les tenía que subir el sueldo con presión al presidente. Así se satisfacían las necesidades de Leo y eso llevaba a una inflación absurda».

«No es que Piqué no fuera buen defensa, pero no era el mejor defensa del mundo y sí el mejor pagado», razona Rousaud sobre el caso concreto de Piqué y los movimientos que se hicieron para retener a Messi sin mucho sentido: «Pero el modelo funcionaba mientras se ganaba. Toda empresa tiene que tener cierta equidad salarial y eso se rompió. Entonces llega la pandemia y los ingresos caen de una forma brutal, sin las entradas. Y los jugadores no se quisieron reducir el salario. A mí eso me dio un poco de vergüenza como socio, no ya como directivo. No perdonaron un euro…»

«Con Bartomeu, en 2019 nos plantamos en la recta final de temporada, en el mes de mayo, en semifinales de la Champions, campeones de Liga y en la final de Copa. Parecía que conseguiríamos el triplete, entonces vino la debacle de Liverpool, después perdemos la Copa», recuerda Rousaud sobre la tendencia del Barça en los últimos años: «La temporada siguiente, yo ya no era directivo, pero en plena pandemia, nos llega el 2-8 contra el Bayern… Y en un año se entró en una dinámica negativa que coincidió con la pandemia. Ahora estamos en una dinámica opuesta».

El directivo culé, en declaraciones para ON Economía, compara los dos tipos de presidentes que son Bartomeu y Laporta: «Son diferentes tipos de liderazgo. Bartomeu quiere contentar a todo el mundo, eso a la vida es imposible. Pero tiene virtudes como empresario. Laporta es una persona muy carismática, un ‘echao palante’. Quizás después de la pandemia hacía un poco de falta este estilo. Además, creo que es una persona que tiene suerte, porque por mucho que se haya trabajado bien la cantera, es difícil prever un fenómeno como el Lamine Yamal. Y el generador de recursos es el espectáculo. Si la parte deportiva funciona, la económica funcionará».

«Bueno, en el Barça no tuvimos un buen director técnico, aunque también hubo un problema de entrenador, porque Dembélé con Luis Enrique ha resultado ser un fenómeno. Y un director técnico es muy importante para escoger bien a los jugadores y los entrenadores», zanja sobre el Barça Rousaud, en relación a Robert Fernández. Otro dardo más.